Billie Eilish sul coming out: 'Non avevo realizzato che le persone non lo sapessero'

Durante i Variety Hitmakers la pluripremiata cantante Billie Eilish ha confermato di aver fatto coming out durante un'intervista uscita per Variety. Nel corso della cerimonia la star ha spiegato che in realtà non aveva intenzione di fare una vera e propria dichiarazione pensando che tutti fossero già a conoscenza della cosa.

"Quando ho letto l'articolo ho pensato: Mi sa proprio che oggi ho fatto coming out ma non era ovvio? Io la vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne apertamente. Non ho mai avuto problemi, sono sincera. In quella intervista ne ho parlato in maniera molto spontanea e naturale, dando per scontato che chi mi segue sapesse già tutto. Mi chiedo: 'Perché non possiamo semplicemente esistere?'" ha detto la cantante durante la cerimonia.

All'evento Hitmakers, Eilish ha ricevuto il premio di canzone cinematografica dell'anno insieme al fratello Finneas per What Was I Made For, presente nel film campione d'incassi dell'estate Barbie.

L'intervista su Variety

Nell'intervista pubblicata sul numero di novembre su Variety Eilish aveva parlato dei suoi sentimenti verso le donne. "Non ho mai avuto la sensazione di relazionarmi bene con le ragazze. Le amo molto. Le adoro come persone e sono attratta da loro ma anche molto intimidita dalla loro bellezza e dalla loro presenza. Non mi sono mai sentita desiderabile, femminile" aveva dichiarato la cantante che nel 2022 ha vinto l'Oscar per la sua title track song per l'ultimo capitolo di James Bond.