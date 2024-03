Billie Eilish: 'Sognare Christian Bale mi ha fatto capire che dovevo rompere con il mio ragazzo'

Manca una settimana alla 96esima edizione degli Academy Awards e tutti i candidati sono impegnati nella promozione dei loro progetti. Billie Eilish e suo fratello Finneas sono candidati come miglior canzone originale per "What Was I Made For" di Barbie. Il duo ha già portato a casa molti premi in questa stagione, tra cui quello per la Miglior canzone scritta per i media visivi e quello per la migliore canzone dell'anno ai Grammy. Eilish si è aperta su molte cose durante il suo press tour per la stagione dei premi, e recentemente ha raccontato a Amelia Dimoldenberg un suo sogno riguardante la star de Il cavaliere oscuro, Christian Bale, che l'ha ispirata a rompere con il suo ragazzo.

"Non so molto sui supereroi", ha risposto Eilish quando le è stato chiesto se Batman fosse il suo supereroe preferito. "Il Cavaliere Oscuro... Devo essere sincera. Un paio di anni fa ho sognato Christian Bale, ed era in un piccolo caffè alla luce del sole. Mi ha fatto capire che dovevo rompere con il mio ragazzo di allora. Davvero. Mi sono svegliata e sono tornata in me",ha raccontato la pop star.

Billie Eilish sul coming out: "Non avevo realizzato che le persone non lo sapessero"

Chi si esibirà agli Oscar?

Le nomination per la Miglior canzone originale agli Oscar di quest'anno sono "I'm Just Ken" (Mark Ronson, Andrew Wyatt) e "What Was I Made For" (Billie Eilish, FINNEAS) da Barbie, "It Never Went Away" (Jon Batiste, Dan Wilson) dal documentario American Symphony, "Wahzhazhe (A Song for My People)" (Scott George) da Killers of the Flower Moon e "The Fire Inside" (Diane Warren) da Flamin' Hot.

Dopo molte speculazioni, questa settimana è stato annunciato che Ryan Gosling eseguirà dal vivo "I'm Just Ken" agli Oscar. Agli Academy Awards di quest'anno si esibiranno anche Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish and Finneas e Scott George and the Osage Singers. Becky G si esibirà con la canzone di Warren candidata, "The Fire Inside", che canta anche nella colonna sonora.