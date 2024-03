Oscar 2024: Billie Eilish e il fratello vincono il secondo Oscar per Barbie, è record

Billie Eilish e Finneas O'Connell hanno fatto la storia degli Oscar diventando i due vincitori più giovani di sempre in coppia nella storia degli Academy Awards per la miglior canzone originale, vincendo domenica sera per What Was I Made For?, realizzata per la colonna sonora di Barbie.

In precedenza, Eilish e O'Connell avevano trionfato nel 2022 per il tema principale della colonna sonora di No Time To Die, l'ultimo film della saga di 007. A 22 anni, Eilish è diventata la più giovane vincitrice di due premi Oscar mentre O'Connell dovrebbe essere il secondo vincitori in coppia più giovane di sempre.

Le note di Barbie

What Was I Made For? era una delle due canzoni di Barbie candidate all'Oscar quest'anno, insieme ad I'm Just Ken, quest'ultima scritta da un'altra coppia illustre composta da Mark Ronson e Andrew Wyatt, che scrissero Shallow nel 2018.

Nonostante la potenza iconica di I'm Just Ken, presente in una elaborata sequenza di danza e durante la battaglia sulla spiaggia, What Was I Made For? era data per favorita, perché in grado di conferire una maggiore profondità emotiva alla storia. Greta Gerwig l'ha definita 'il cuore di Barbie'. La canzone di Eilish e O'Connell avevano già vinto il Golden Globe e due Grammy Awards, con ben 633 milioni di stream stimati nel mondo, staccando nettamente i 105 milioni di visualizzazioni di I'm Just Ken.