Billie Eilish, Becky G, Jon Batiste e Scott George si esibiranno dal vivo agli Oscar 2024

I produttori della cerimonia di consegna dei premi Oscar 2024 hanno svelato i protagonisti delle esibizioni musicali dal vivo inserite nella serata.

Alcuni giorni fa era stata confermata la presenza di Ryan Gosling, che interpreterà I'm Just Ken nella serata che celebrerà i vincitori della 96esima edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy.

Le star coinvolte

Sul palco dell'evento in programma il 10 marzo, che sarà condotto da Jimmy Kimmel, si esibiranno quindi Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish e Finneas O'Connell, Scott George e gli Osage Singers, e Ryan Gosling insieme a Mark Ronson. La serata andrà in onda sugli schermi americani di ABC e in Italia su quelli della Rai.

Becky G interpreterà dal vivo The Fire Inside dal film Flamin' Hot, Ryan Gosling e il produttore Mark Ronson porteranno sul palco I'm Just Ken che si scontrerà con un altro brano composto per Barbie, What Was I Made For?, scritto e interpretato da Billie Eilish e Finneas O'Connell.

Jon Batiste eseguirà live It Never Went Away, tratto dal documentario American Symphony, mentre Scott George e gli Osage Singers porteranno in scena Wahzhazhe (A Song For My People), che fa parte della colonna sonora di Killers of the Flower Moon.