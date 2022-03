Oscar 2022: No Time to Die di Billie Eilish è la miglior canzone

James Bond colpisce ancora: No Time to Die, colonna sonora del nuovo film dedicato all'Agente Segreto inglese, regala l'Oscar a Billie Eilish e al fratello Finneas.

Billie Eilish e il fratello Finneas O'Connell celebrano l'Oscar per la miglior canzone conquistato dalla loro No Time to Die, title track song del nuovo capitolo delle avventure di James Bond.

Billie Eilish e Finneas hanno scritto la canzone quasi tre anni fa, il brano è uscito a febbraio 2020 mentre per vedere No Time to Die il pubblicco ha dovuto attendere fino alla scorso novembre. Billie Eilish e Finneas hanno anche eseguito il brano live durante la cerimonia degli Oscar 2022.

Terzo oscar consecutivo per un brano del James Bond franchise dopo Skyfall di Adele, premiato agli Oscar 2021, e Writing's on the Wall di Sam Smith, che ha vinto la statuetta nel 2015 per Spectre.

No time to Die era il brano favorito, che aveva già fruttato al duo creativo composto da sorella e fratello un Grammy e il Golden Globe, oltre ai premi della Critics Choice e Society of Composers & Lyricists.

Billie Eilish, 20 anni, diventa la seconda più giovane premiata in questa categoria dopo la vittoria della cantautrice ceco-islandese Markéta Irglová di 19 anni per Falling Slowly da "Once", del 2007. Finneas O'Connell ha 24 anni.

Accettando l'Oscar, Billie Eilish si è detta meravigliata e ha esclamato: "Oh mio Dio, è così incredibile che potrei urlare".

Oltre alla famiglia 007, al compositore Hans Zimmer e al musicista Johnny Marr, tra gli altri collaboratori, Finneas si è assicurato di ringraziare mamma e papà, che erano tra il pubblico. "Vi amiamo come genitori e anche come persone reali", ha detto promettendo all'Academy di non perdere la statuetta.