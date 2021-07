Bill Murray tornerà a essere diretto da Wes Anderson nel suo film spagnolo

Nuova collaborazione in vista per Bill Murray e Wes Anderson. Dopo l'incursione al Festival di Cannes per la premiere di The French Dispatch, i due artisti americani torneranno a essere riuniti sul set del nuovo film di Wes Anderson, che sarà girato in Spagna nelle prossime settimane.

I morti non muoiono: Bill Murray a Cannes 2019

Bill Murray è il secondo membro del cast di The French Dispatch confermato per il nuovo lavoro di Wes Anderson dopo Tilda Swinton.

Al momento le notizie sul film sono praticamente inesistenti. Sappiamo solo che il film sarà una love story ambientata in Spagna I set sono già in costruzione e le riprese dovrebbero iniziare il mese prossimo. Secondo quanto riporta Variety, il lungometraggio doveva inizialmente essere girato in Italia, a Roma, ma è stato poi deciso di spostare la produzione in Spagna. Sembra che il cast e la troupe saranno impegnati a Chinchón, una cittadina situata poco distante da Madrid, per due mesi. I set dovrebbero ricreare scenari desertici, ma il film non dovrebbe essere un western.

Nel frattempo, la recensione di The French Dispatch ci offre un'anticipazione di ciò che vedremo all'arrivo nei cinema italiani del film, previsto per l'11 Novembre. La sinossi ufficiale del film presentato in anteprima a Cannes 2021 anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, e porterà in vita una serie di storie pubblicate dal giornale".