Asteroid City: la versione Blu-Ray del film di Wes Anderson è in offerta su Amazon

Quando ci si rapporta con un regista come Wes Anderson, ci si relaziona con una riconoscibilità nella poetica, sia concettuale che formale, praticamente immediata. Un vero e proprio marchio di fabbrica irrinunciabile a plasmare il lavoro di un artista del cinema che, nel corso del tempo, è riuscito a stregare il pubblico di sostenitori spingendoli a tornare, sia per Asteroid City che per i precedenti, in sala solamente per vederlo, per vedere cosa di nuovo potrebbe proporre. Un vero e proprio appuntamento fisso fatto di rimandi personali e tecnici che sanno come stregare, definendo i tratti di un preciso approccio al mezzo cinematografico irrinunciabile per molti.

Partendo proprio da alcuni ragionamenti su questa lunghezza d'onda, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare Asteroid City in versione Blu-Ray in offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovare il film a 7,99€, con uno sconto dell'11% sul prezzo mediano indicato. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni in più sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Asteroid City di Wes Anderson

Asteroid City è un film particolare, una pellicola che ha abbastanza diviso il publico, guadagnandosi comunque risultati positivi per quanto riguarda la critica specializzata. Il lungometraggio è caratterizzato dal tipico stile visivo di Wes Anderson, con una fotografia colorata e simmetrica, una narrazione bizzarra e un cast corale che include numerosi attori noti, scegliendo di esplorare temi come la scoperta scientifica, le dinamiche familiari e la natura della realtà, tutto attraverso l'inconfondibile lente estetica e narrativa del regista.

Wes Anderson, da Rushmore ad Asteroid City: tutti i film del regista dal migliore al peggiore

Nel caso in cui abbiate apprezzato Asteroid City al cinema, non lasciatevi scappare questa versione home video del film di Wes Anderson.