Ant-Man 3, il ruolo di Bill Murray era molto più ampio ma è stato ridotto a un cameo

Stando ad alcune indiscrezioni emerse dal web e condivise dal noto insider My Time to Shine Hello, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il ruolo di Bill Murray sarebbe dovuto essere molto più ampio di quanto visto sul grande schermo.

Invece di quello che è finito per essere poco più di un cameo di pochi minuti, originariamente, il Krylar di Bill Murray sarebbe dovuto riapparire in seguito e rivoltarsi contro Kang, unendosi così alla legione di ribelli alla fine del film.

"Purtroppo la maggior parte del #Krylar di Bill Murray è stata tagliata da #Quantumania. È passato da un ruolo di un certo rilievo a poco più di un cameo. Inizialmente avrebbe dovuto tradire Kang e combattere con il resto dei ribelli per la libertà".

Nulla di nuovo sotto il sole, dato che non è raro che i ruoli di certe star vengano ridotti per problemi di ritmo della pellicola. Certo è che, dato che Murray è stato recentemente il bersaglio di alcune accuse di molestie, la riduzione del suo ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania è a questo punto molto sospetta.