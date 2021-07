Charlie's Angels: l'assistente di produzione svela i dettagli della lite sul set tra Bill Murray e Lucy Liu

Il set di Charlie's Angels, reboot del 2000 diretto da McG, è stato teatro di una epica lite tra Bill Murray e Lucy Liu i cui dettagli sono ora stati svelati dall'assistente di produzione Shaun O'Banion.

Matt LeBlanc con Lucy Liu in Charlie's Angels

Charlie's Angels vedeva nel cast Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu e Bill Murray. Il set è stato terreno di scontro tra Bill Murray e Lucy Liu, coinvolti in una lite furibonda raccontata dall'attore.

Nel film, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu interpretavano gli Angeli di Charlie, tre agenti al servizio del misterioso miliardario Charlie Townsend. Bill Murray interpretava Bosley, l'assistente di Charlie che funge da tramite tra il boss e gli Angeli, che non hanno mai incontrato Charlie di persona. Di recente i rumor della liste tra Bill Murray e Lucy Liu quando un utente di Twitter ha postato un estratto di un articolo in cui si sosteneva che Lucy Liu avesse aggredito fisicamente Murray. Nel sequel del 2003 Murray è stato sostituito da Bernie Mac.

Come riporta ET Canada, l'assistente di produzione Shaun O'Banion ha preso la parola su Twitter per fare chiarezza sull'articolo spiegando che non c'è stato nessun assalto fisico, ma si è trattato di violenza verbale. Secondo O'Banion, Bill Murray era in torto, nonostante in passato avessero lavorato spesso insieme senza alcun problema. Il divo avrebbe infatti riscritto alcune scene senza dire niente a nessuno, nemmeno a Drew Barrymore che era produttrice del film, scatenando la reazione furiosa di Lucy Liu. L'assistente ha assicurato che le altre due attrici l'hanno confortata dopo lo scontro. Ecco il suo racconto in una serie di tweet: