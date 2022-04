Bill Murray sulle accuse ricevute sul set di Being Mortal: "Ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente"

Bill Murray ha commentato quanto accaduto sul set di Being Mortal, la cui produzione è stata sospesa dopo un'accusa nei suoi confronti.

L'attore non aveva commentato fino a questo momento quanto successo sul set dell'esordio alla regia di Aziz Ansari.

Durante un'apparizione sugli schermi di CNBC, in occasione del 2022 Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting, Bill Murray ha spiegato: "C'è stata una divergenza di opinioni con una donna con cui lavoro. Ho fatto una cosa che pensavo fosse divertente e non è stata accolta in quel modo".

L'attore ha proseguito spiegando perché le riprese di Being Mortal sono state sospese: "La società, lo studio cinematografico, volevano fare la cosa giusta, quindi hanno voluto controllare tutto, investigare. Hanno quindi fermato la produzione. Ma attualmente stiamo parlando e cercando di fare pace tra noi. Penso sia quello il vero problema. Siamo entrambi professionisti. A entrambi piace il lavoro dell'altro. Ci apprezziamo, penso, ma se non si può realmente andare d'accordo e fidarsi allora non ha senso proseguire lavorando insieme o realizzare un film".

Murray ha poi aggiunto dichiarando che sta usando questa pausa per riflettere su quanto accaduto e imparare: "Mi sembra quasi come se non mi rendessi conto che il mondo è diverso da come era quando ero un ragazzino. Quello che da giovane ho sempre pensato fosse divertente non lo è necessariamente ora. Le cose cambiano, i tempi cambiano, quindi per me è importante capirlo. E penso che la cosa più importante è che sia il meglio per l'altra persona. Ci ho pensato e se non è il meglio per il prossimo non importa quello che accade a me. Come ho potuto interpretare la situazione in modo sbagliato? Come ho potuto essere così poco accurato e insensibile quando pensi di esserlo nei confronti di certe sensibilità da tempo? Quindi ne stiamo parlando. Penso faremo pace. Sono davvero ottimista".

La star di Ghostbusters ha sottolineato che vuole imparare e migliorarsi per poter creare il rapporto di fiducia necessario a tornare al lavoro e concludere il progetto a cui stanno lavorando tutti da tempo con grande impegno.

Le riprese di Being Mortal erano iniziate il 28 marzo e lo stop sembra sia avvenuto a metà del lavoro previsto sul set. Aziz Ansari, Youree Henley e Seth Rogen, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbero condiviso alcuna lamentela riguardante il comportamento di Murray sul set.