Bill Cosby, la sua reazione alla morte di Malcolm-Jamal Warner: "Non ho mai smesso di essere un padre per lui"

All'indomani della morte improvvisa di Malcolm-Jamal Warner all'età di 54 anni, Bill Cosby ha condiviso un tributo personale all'attore che ha interpretato suo figlio, Theo Huxtable, nella storica sitcom della NBC I Robinson.

Warner è morto domenica dopo un annegamento accidentale mentre nuotava al largo della costa caraibica della Costa Rica durante una vacanza con la famiglia. Secondo le autorità locali, l'attore è rimasto intrappolato in una forte corrente. Nonostante gli sforzi dei bagnanti e dei primi soccorritori, Warner non ha potuto essere rianimato.

In un'intervista con ABC News, Cosby ha riflettuto sull'eredità di Warner sia dentro che fuori dal set, ricordandolo come "molto professionale" e "un grande studioso". I Robinson è andata in onda per otto stagioni e un totale di 201 episodi, dal 1984 al 1992.

I Robinson: Malcolm Jamal Warner in una scena

Il parallelismo tra Warner e il figlio di Cosby assassinato

"Mi sono divertito molto a lavorare con lui", ha dichiarato Cosby. "Conosceva sempre la sua parte, sapeva sempre le sue battute e sapeva sempre come muoversi sul set".

Il ruolo di Theo Huxtable era liberamente ispirato al vero figlio di Cosby, Ennis, assassinato nel 1997. Cosby ha fatto notare i parallelismi tra i due giovani e ha raccontato che Warner ed Ennis erano amici durante la loro giovinezza. Il portavoce di Cosby, Andrew Wyatt, ha dichiarato a People che il dolore "gli ha ricordato la stessa telefonata che ha ricevuto quando suo figlio è morto".

Cosby ha anche dichiarato di aver mantenuto un legame paterno con Warner anche dopo la fine dello show. "Malcolm mi chiama regolarmente", aveva detto Cosby alla ABC. "Mentre ero il loro padre televisivo, non ho mai smesso di essere un padre per loro". Cosby, un tempo uno dei personaggi più amati della televisione, è stato accusato da più di 60 donne di aggressioni sessuali e cattiva condotta. Ha scontato tre anni di carcere dopo la condanna del 2018, poi annullata in appello. Cosby ha continuato a negare tutte le accuse contro di lui.