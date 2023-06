Bill Cosby: altre nove donne lo hanno accusato di molestie in Nevada

Il celebre attore comico caduto in disgrazia dovrà affrontare una nuova causa per molestie sessuali.

Bill Cosby dovrà affrontare una nuova causa per aggressione sessuale, questa volta nello Stato del Nevada. La causa a nome di nove donne è stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti e questa sostiene che l'attore e comico caduto in disgrazia avrebbe esercitato il suo "enorme potere, la sua fama e il suo prestigio" per isolare e aggredire sessualmente le persone citate nel caso.

Pam Joy Abeyta, Lili Bernard, Rebecca Cooper, Janice Dickinson, Linda Kirkpatrick, Janice Baker Kinney, Angela Leslie, Lise-Lotte Lublin e Heidi Thomas sono le donne nominate nel caso.

Cosby è stato già condannato per un'accusa di violenza sessuale in Pennsylvania nell'aprile 2018. Tuttavia, nel 2021, l'attore è stato rilasciato dopo aver trascorso quasi tre anni dietro le sbarre; la condanna è stata annullata dalla Corte Suprema dello Stato. L'attore, che oggi ha 85 anni, aveva annunciato il ritorno sul palcoscenico con un nuovo comedy tour. Negli anni, Cosby ha sempre negato tutte le accuse.

Più di 60 donne hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche accusando Cosby di vari gradi di cattiva condotta sessuale. Sebbene gli eventi di queste accuse risalgano a molti anni fa, cause simili a questa sono emerse quando gli Stati hanno modificato gli statuti che definiscono il modo in cui i tribunali trattano i casi di cattiva condotta sessuale.

Alla fine di maggio, il governatore del Nevada Joe Lombardo ha firmato una legge che elimina i termini di prescrizione per le cause civili statali, compresi i casi di abuso sessuale che coinvolgono adulti. In precedenza, il Nevada aveva imposto un limite di due anni alle presunte vittime per portare i casi in tribunale.