Malcolm-Jamal Warner: le star di Hollywood ricordano l'attore de I Robinson scomparso

Poche ore dopo la notizia della scomparsa prematura di Malcolm-Jamal Warner nelle acque al largo della Costa Rica, i social sono stati presi d'assalto da fan e colleghi, che hanno dedicato post in ricordo della star de I Robinson.

Warner stava nuotando quando è stato trascinato via da una corrente di risacca ed è stato dichiarato morto per annegamento. Tantissimi sono i post pubblicati in suo ricordo.

Le star di Hollywood ricordano Malcolm-Jamal Warner

Morris Chestnut, co-star di Warner in The Resident, ha scritto: "Ho il cuore spezzato nel sentire della scomparsa di Malcolm-Jamal Warner. Lavorare con lui in The Resident è stato un onore. Portava profondità, calore e saggezza in ogni scena e conversazione. Una delle persone più gentili del settore. Riposa in pace, fratello. La tua eredità vivrà per sempre".

Geoffrey Owens, che interpretava il cognato di Theo ne I Robinson, ha scritto: "Questa tragedia mi lascia quasi senza parole. Malcolm era un uomo adorabile, un'anima dolce e sensibile. Lo rispettavo per molte ragioni, tra cui il suo autentico amore per il processo creativo. Aveva la mente di un attore e il cuore di un musicista. Era anche generoso: tempo fa gli chiesi di partecipare ad un progetto teatrale e lui c'era. Il mio cuore è con la sua famiglia".

Il ricordo di Tracee Ellis Ross e Angela Bassett

Co-star di Malcolm-Jamal Warner in Reed Between the Lines, Tracee Ellis Ross ha condiviso il suo dolore con i fan: "Ti voglio bene, Malcolm. Prima ti ho conosciuto come Theo, come tutto il mondo, poi sei stato il mio primo marito in tv. Il mio cuore è così triste. Che attore e amico sei stato: caloroso, gentile, presente, attento, profondo, divertente, elegante. Hai reso il mondo un posto migliore. Mando tanto amore alla tua famiglia, mi dispiace così tanto per questa perdita inimmaginabile".

Anche Angela Bassett aveva recitato con Malcolm-Jamal Warner in 9-1-1: "Quando un'anima speciale come Malcolm-Jamal Warner ci lascia troppo presto, le parole non bastano a descrivere il dolore. Malcolm era più di un attore dotato, era un amico di lunga data. Quando l'ho incontrato era la star in uno show che era leggenda della tv. Mi ha accolta con calore come attrice emergente. Anche da giovane, la sua empatia, forza silenziosa e luce brillante ci avvolgevano tutti. Lavorare di nuovo con lui in 9-1-1 l'anno scorso è stato un momento speciale".