Malcolm-Jamal Warner, interprete di Theo nella serie I Robinson, è morto a 54 anni

Malcolm-Jamal Warner, star di I Robinson e The Resident, è morto all'età di 54 anni per annegamento. Secondo le fonti del magazine People, l'attore era in vacanza con la famiglia in Costa Rica ed è annegato mentre nuotava.

La carriera di Warner

Malcolm-Jamal Warner aveva ottenuto una nomination agli Emmy come Migliore Attore Non Protagonista in una comedy grazie alla sua performance in I Robinson, in cui ha avuto il ruolo di Theodore Huxtable per otto stagioni.

Malcolm-Jamal Warner nell'episodio Asian Population Studies di Community

Successivamente ha aveva ottenuto il ruolo di Malcom McGee in Malcolm & Eddie per quattro stagioni accanto a Eddie Griffin.

Warner ha poi recitato dal 2011 al 2015 nella sitcom Reed Between the Lines.

Tra i suoi ruoli anche quello di Sticky in Sons of Anarchy e, dal 2018 al 2023, di AJ Austin in The Resident.

Malcolm aveva iniziato a recitare fin da bambino, venendo poi selezionato per il ruolo di Theo proprio grazie a Cosby al termine di una ricerca nazionale lanciata dalla NBC.

Nella lunga lista dei suoi impegni come attore anche parti da guest star in show come Jeremiah, 9-1-1, Suits, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, Grown-ish e Community.

Gli impegni come regista

Warner ha lavorato anche come regista di video musicali per artisti come New Edition e Special Ed, e per serie tv come The Cosby Show, All That, Kenan & Kel, e Malcolm & Eddie.

Tra i suoi lavori dietro la macchina da presa anche quello, realizzato nel 1992, che gli ha permesso di firmare il video educativo Time Out: The Truth About HIV, AIDS and You con star come Arsenio Hall ed Earvin "Magic" Johnson.