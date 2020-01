Big Little Lies 3: Nicole Kidman non esclude che in futuro si realizzi la nuova stagione

Big Little Lies 3 potrebbe arrivare in futuro sugli schermi, ma Nicole Kidman ha spiegato perché i fan potrebbero attendere a lungo.

Big Little Lies 3 potrebbe venire realizzata in futuro, anche se Nicole Kidman ha ammesso che i fan potrebbero attendere a lungo e attualmente non c'è ancora nulla in programma.

La star ha infatti ammesso che l'idea di continuare la storia non è stata del tutto abbandonata dal team guidato dal produttore David E. Kelley. Nicole Kidman ha sottolineato: "Ci piacerebbe realizzare una terza stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ma ci sono delle idee che sono da tenere in considerazione molto più avanti... attualmente ci siamo concentrati su The Undoing".

A rendere complicato un possibile ritorno sul set anche il gran numero di impegni delle protagoniste, in particolare la nominata al premio Oscar Laura Dern visto che la star australiana ha ricordato: "Guardatela ora, non penso l'avremo mai indietro. Sta lavorando a così tante cose diverse attualmente". Zoë Kravitz, inoltre, sarà Catwoman nel cinecomic The Batman e Nicole ha aggiunto: "Penso che tutti stiano lavorando a cose incredibili, ed è qualcosa di molto bello dopo aver girato quello show. Speriamo in futuro che i nostri percorsi si incrocino ancora".

La serie Big Little Lies ha come protagoniste Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz. La seconda stagione ha mostrato le amiche al centro della trama alle prese con le conseguenze della morte di Perry, tra sensi di colpa, cause legali, allontamenti e nuovi amori.