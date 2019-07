Big Little Lies 2x05: Meryl Streep, Reese Witherspoon e un gelato in faccia nella scena tagliata

In Big Little Lies 2x05 c'è una scena tagliata che vedeva Reese Witherspoon lanciare un gelato in faccia a Meryl Streep.

Gli spettatori di Big Little Lies 2 non vedranno mai la scena tagliata con tanto di gelato in faccia per una delle protagoniste, scena che pure era stata anticipata con le immagini diffuse prima della messa in onda.

Perchè, ammettiamolo, Reese Witherspoon che lancia un cono gelato contro Meryl Streep (nell'episodio 2x05 di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, intitolato Kill Me) è qualcosa che il pubblico aspettava con molta ansia, se non altro per tutti i meme che ne sarebbero derivati. HBO ha però deciso, a sorpresa, di non inserirla lasciando un po' con l'amaro in bocca i tanti fan che già si pregustavano uno scontro al vetriolo tra i personaggi di Madeleine e Mary Louise. Peraltro, è curioso notare che della scena in questione sia rimasto praticamente tutto, tranne il fatidico lancio, il che ha fatto partire una ridda di illazioni difficilmente verificali, come hanno sottolineato sia Vulture che Buzzfeed.

Meryl Streep domina la scena

C'è chi pensa, infatti, che la sequenza di Big Little Lies 2 che vede protagoniste Reese Witherspoon e Meryl Streep nulla aggiunga ai già difficili rapporti tra i due personaggi e che sia stata eliminata per questo motivo; ma potrebbe essere anche che sia per una questione di minutaggio e che magari potremo vederla tra i contenuti extra del DVD, come ha ipotizzato proprio la Streep. Ma chi è rimasto incollato al televisore domenica scorsa ha comunque un po' rimarcato il proprio disappunto sui social. La scena era circolata già un anno fa, quando la produzione aveva mostrato le prime immagini della serie, scatenando la curiosità di tutti soprattutto perché aveva al centro l'iconica attrice tre volte premio Oscar.

Me @ the people of HBO who decided to cut the scene of Reese Witherspoon throwing an ice cream cone at Meryl Streep. #BigLittleLies pic.twitter.com/BghMPhUUtC — Jenny from the block (@jenny10larsen) 8 luglio 2019

THEY CUT THE ICE CREAM SCENE?! #BigLittleLies pic.twitter.com/iUo27VnSVz — Benjamin Sharp (@shenbarp) 8 luglio 2019

Nella seconda stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie - qui la recensione dei primi episodi - entriamo di nuovo nelle vite delle cinque protagoniste: Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) e Bonnie (Zoë Kravitz), e vede come new entry esplosiva Meryl Streep, arrivata in città dopo la morte del figlio per capire cosa gli sia successo veramente. Partita inizialmente come miniserie, basata sul romanzo di omonimo di Liane Moriarty, è stata poi rinnovata per un altro anno grazie alla volontà di ferro delle due attrici e produttrici dello show, Reese Witherspoon e Nicole Kidman, le quali hanno convito Moriarty a immaginare qualcosa di nuovo sulle sue protagoniste. In Italia è possibile vederlo su Sky Atlantic e sulle piattaforme Sky Go e Now Tv dal 18 giugno.