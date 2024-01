Big Little Lies, HBO conferma le trattative in corso per la Stagione 3

Mentre si fa sempre più concreta la possibilità di una terza stagione di Big Little Lies, il presidente/CEO di HBO e Max Casey Bloys si è detto più che favorevole all'idea.

Bloys ha confermato a Variety di aver sentito parlare "un po' dell'idea. Penso che potrebbe essere grandiosa".

Le star di Big Little Lies - Piccole grandi bugie e le produttrici esecutive Reese Witherspoon e Nicole Kidman hanno ventilato la prospettiva di una nuova stagione della serie - andata in onda l'ultima volta nel 2019 - parlando con i giornalisti nelle ultime settimane.

Agli 81esimi Golden Globe, Witherspoon ha dichiarato a Marc Malkin di Variety: "Ci stiamo lavorando. Io e Nic ci abbiamo lavorato molto".

Bloys ha aggiunto che la Witherspoon e la Kidman si sono messe in contatto con l'autrice di Big Little Lies Liane Moriarty per trovare il modo di ampliare la trama e le storie dei personaggi. Il produttore ha anche affermato che si aspetta che venga coinvolto anche David E. Kelley, che aveva adattato il romanzo del 2014 di Moriarty nella serie del 2017 e nella stagione sequel del 2019.

Big Little Lies 3: Nicole Kidman conferma che ci sarà una nuova stagione

Big Little Lies segue un gruppo di donne di Monterey, in California - interpretate da Witherspoon, Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz - che vengono coinvolte in un'indagine per omicidio. La seconda stagione, che ha debuttato nel febbraio 2019, ha introdotto nel cast principale Meryl Streep nel ruolo della suocera della Kidman.