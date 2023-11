Big Little Lies 3: Nicole Kidman torna a confermare la nuova stagione

Secondo quanto ribadito recentemente da Nicole Kidman, la Stagione 3 di Big Little Lies si farà e arriverà molto presto.

L'attrice ha apparentemente confermato che un continuo della serie limitata è in fase di sviluppo mentre partecipava a un evento per i fan, come si vede in un video condiviso su Instagram venerdì da DeuxMoi.

"Ho amato Big Little Lies perché è arrivato in un momento della mia vita in cui dovevo occuparmi dei miei figli e stavo pensando di andare in pensione, e poi è arrivata questa situazione in cui io e Reese Witherspoon siamo state in grado di produrre quella serie", ha detto Kidman. "E poi tutti voi l'avete guardato e ne avete fatto un grande successo".

"E vi porteremo un terzo show, per vostra informazione", ha poi aggiunto la star.

Big Little Lies - Piccole grandi bugie ha debuttato nel 2017 ed è basato sull'omonimo libro di Liane Moriarty. La serie è stata interpretata dalla Kidman, oltre che da Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz nei ruoli principali.

La serie seguiva le vite di un gruppo di genitori benestanti di Monterey, in California, alle prese con un omicidio che aveva colpito la loro comunità. Una seconda stagione è stata realizzata nel 2019 e Meryl Streep si è unita al cast nel ruolo della suocera della Kidman.

Big Little Lies 3: Nicole Kidman non esclude che in futuro si realizzi la nuova stagione

La serie vedeva nel cast anche da Alexander Skarsgård, Adam Scott, Kathryn Newton, James Tupper e Jeffrey Nordling, tra gli altri.