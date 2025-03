Biancaneve, tensione tra le star Gal Gadot e Rachel Zegler: "Hanno visioni politiche opposte"

I sorrisi della premiere losangelina di Biancaneve celerebbero tensione alle stelle tra le due protagoniste del remake live-action Disney, Rachel Zegler e Gal Gadot, secondo alcune fonti.

Come riportato da People, la ventitreenne Zegler "non ha nulla in comune con Gal Gadot, madre di quattro figli. Inoltre, le loro opinioni politiche differiscono, il che aumenta la tensione" prosegue la fonte.

I portavoce di Rachel Zegler e Gal Gadot non hanno risposto alle richieste di People di commentare i rumor.

Rachel Zegler nei panni di Biancaneve

Un remale tormentato

La lavorazione Biancaneve, in arrivo nei cinema italiani il 20 marzo, è stata accompagnata da polemiche legate alla scelta del cast, alla CGI usata per realizzare i Sette Nani e ai cambiamenti nel plot che hanno spinto i detrattori ad accusare Disney di stravolgere la fiaba originale per agevolare l'agenda woke.

Con Rachel Zegler nel ruolo della principessa titolare e Gal Gadot in quello della Regina Cattiva, il film è diretto da Marc Webb ed è stato scritto da Erin Cressida Wilson. Contiene canzoni originali dei compositori Benj Pasek e Justin Paul. Le due attrici, il regista e qualche animaletto hanno partecipato alla premiere blindata tenutasi due giorni presso il El Capitan Theater di Los Angeles.

Prima della premiere mondiale, Zegler e Gadot sono apparse in diversi eventi per promuovere il loro film a lungo rimandato, tra cui la D23 Expo della Disney nel 2022 e gli Oscar, dove sono salite sul palco per presentare insieme la categoria dei migliori effetti visivi. La star di Wonder Woman non ha partecipato alla première europea di Biancaneve in Spagna il 12 marzo.

Una fonte a conoscenza della situazione ha detto a PEOPLE che la presenza di Gadot "non era prevista in Spagna" perché stava presenziando alle attività con la stampa a New York.

"Questa non è una situazione del tipo 'stai lontano da me'", ha detto la fonte in merito alla dinamica tra le star. "Erano insieme agli Oscar. Saranno insieme questo fine settimana".

Una terza fonte ha anche sottolineato che le due co-star "hanno una grande differenza di età e opinioni politiche molto diverse". Gal Gadot, nata in Israele, ha prestato servizio nelle Forze di difesa israeliane e ha sostenuto il rilascio degli ostaggi israeliani, mentre Rachel Zegler ha espresso il suo sostegno sui social media per la Palestina durante il conflitto in corso a Gaza.

"Gal è infastidita dai drammi che circondano il film", ha rivelato la fonte. "Si è divertita a girare. Stava bene con Rachel, ma non sono amiche. Non hanno niente in comune... Hanno fatto un lavoro insieme e basta".