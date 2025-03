Biancaneve: le prime reazioni dopo la premiere mondiale sono sorprendenti

A sorpresa, la critica presente alla premiere losangelina avrebbe particolarmente apprezzato il reboot Disney tartassato in fase di lavorazione.

Da quanto anticipato nei mesi scorsi ci aspettavamo una pioggia di stroncature e invece le prime reazioni a Biancaneve dopo la premiere mondiale di Los Angeles sarebbero sorprendenti. La realizzazione del remake live-action della Disney finora era stata accompagnata da critiche di ogni tipo e il trailer non sembrava aver fatto molto per creare hype, nemmeno tra coloro che di solito non vedono l'ora di vedere i film Disney.

Vusta la mala parata, Disney ha organizzato una premiere di dimensioni ridotte blindando il red carpet e permettendo solo a una troupe interna di intervistare le protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot per evitare polemiche di sorta.

L'attore Martin Klebba, che presta la voce a Brontolo, si è lamentato pubblicamente delle scelte fatte da Disney dichiarando all'Hollywood Reporter:

"Non sarà un red carpet. Sarà all'El Capitan Theatre, il che è fantastico. Ma sarà fondamentalmente una festa pre-evento, guarderemo il film e basta. Non ci sarà clamore. A causa di tutte queste controversie, hanno paura dei contraccolpi".

I sette nani

Cosa ne pensa la critica?

Katcy Stephan di Variety ha elogiato la star Rachel Zegler definendola "una supernova splendente", aggiungendo che il film è una "festa per gli occhi con nuovi numeri musicali spettacolari e, naturalmente, decine di incantevoli animali animati. La sceneggiatura conferisce saggiamente alla sua eroina una nuova profondità attraverso il suo fervente desiderio di diventare la leader che suo padre credeva potesse essere, e una storia d'amore dolce come una torta di mele".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Christopher Rates ha scritto: "Biancaneve non è solo uno dei loro migliori remake live-action degli ultimi anni, ma ripropone la magia del film del 1937. Rachel Zegler È Biancaneve e offre una performance davvero magica".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il direttore di Filmhounds Paul Klein ha ribadito gli elogi, ma con un avvertimento: "Potrei pentirmi di averlo detto, ma Biancaneve è solido. Mi sono davvero goduto i numeri musicali, in particolare quello di apertura e il bop malvagio della Regina. Zegler è fantastico nel ruolo principale e Gadot è divertente. Sono davvero i nani CGI che rovinano il film. La scelta è sconcertante".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ecco altre reazioni:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Diretto da Marc Webb, Biancaneve è una rivisitazione del classico animato Disney del 1937. Rachel Zegler interpreta il ruolo principale, una principessa che è costretta a rifugiarsi nella foresta dopo che la matrigna, la Regina Cattiva (Gal Gadot), prende il controllo del regno dei suoi genitori. Biancaneve incontra i sette nani e insieme escogitano un piano per riconquistare il suo regno. Andrew Burnap compare nel film nel ruolo del nuovo interesse amoroso di Biancaneve.

L'uscita italiana di Biancaneve è fissata per il 20 marzo.