Biancaneve: ecco la data d'uscita su Disney+ del live action con Rachel Zegler

Il discusso nuovo capitolo dei live action Disney è pronto a sbarcare sulla piattaforma streaming dopo il tormentato passaggio in sala.

La versione live action di Biancaneve, con protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot nei panni, rispettivamente, della protagonista e della Regina Cattiva, è pronta a sbarcare in streaming.

Il film debutterà su Disney+ il prossimo 11 giugno, all'interno di una finestra di 82 giorni dall'uscita del film nelle sale cinematografiche, avvenuta lo scorso 20 marzo.

La seconda possibilità di successo per Biancaneve

Il film di Marc Webb avrà in streaming una seconda possibilità per cercare di trovare quel riscontro che non è riuscito a trovare nelle sale cinematografiche.

I nani in una scena del live action Biancaneve

Biancaneve, un po' a sorpresa, si è rivelato un autentico flop al botteghino, incassando soltanto 87 milioni di dollari a fronte negli Usa e 205 a livello mondiale a fronte di un budget da oltre 200 milioni. Proprio in streaming il film potrà cercare di riscattarsi e ribaltare i giudizi che finora ha ottenuto tra critica e stampa.

I problemi della produzione di Biancaneve

Il film live action di Marc Webb ha riscontrato parecchi problemi sin dall'inizio: dai commenti negativi di Rachel Zegler sulla principessa e sul presidente Donald Trump fino alle polemiche sulle posizioni di Gal Gadot sulla questione israelo-palestinese e alla rappresentazione dei sette nani nel film.

Biancaneve fonde le canzoni originali del Classico con alcune nuove composizioni firmate da Benji Pasek e Justin Paul. Nel cast del film con la star di West Side Story Rachel Zegler protagonista, sono inclusi Emilia Faucher, Andrew Burnap, Ansu Kabia, Hadley Fraser e Lorena Andrea, con Gal Gadot nel ruolo della Regina/Strega cattiva.

Rachel Zegler in una scena di Biancaneve

Da diversi anni ormai, Disney ha puntato parecchio sulle produzioni live action dei Classici animati che hanno fatto la storia dello studio ma con risultati altalenanti, tra film apprezzati e altri bocciati da pubblico e critica.