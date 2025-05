Biancaneve, arriva la versione horror: ecco il trailer di The Death of Snow White

Dopo le rivisitazioni in chiave horror slasher dei vari Peter Pan, Winnie the Pooh e Pinocchio, arriva anche il turno di Biancaneve

È stato diffuso in streaming il nuovo trailer di The Death of Snow White (La morte di Biancaneve), che rivela una rivisitazione più contorta e sanguinosa del classico della Disney.

Diretto da Jason Brooks, che ha co-scritto la sceneggiatura con Naomi Mechem-Miller sulla base della fiaba classica dei fratelli Grimm, il film è una rivisitazione in chiave horror di Biancaneve, che segue la principessa titolare che, braccata dalla perfida matrigna, si allea con sette nani assassini per affrontare i terrificanti pericoli della foresta oscura. Il cast comprende Sanae Loutsis, Chelsea Edmundson, Tristan Nokes, Meredith Binder, Risa Mei e Ali Chapman.

Il filmato segue Sanae Loutsis nei panni di Biancaneve che, inseguita dalla perfida matrigna (Chelsea Edmundson), deve sfidare i terrori della foresta oscura e formare un'alleanza scomoda con sette nani letali per sconfiggere la rivale.

Il tempismo della versione horror di Biancaneve: uno smacco alla Disney?

Biancaneve: Rachel Zegler nel film Disney

Il trailer di The Death of Snow White e l'uscita del film nelle sale sembrano essere stati intenzionalmente programmati dopo l'arrivo del remake live-action di Biancaneve della Disney, che ha suscitato polemiche e si è rivelato un pesante flop al botteghino.

Locandina di The Death of Snow White

Ben prima della sua uscita, Biancaneve della Disney ha affrontato diverse polemiche per il casting, per le critiche esplicite di Rachel Zegler al film originale, per le diverse opinioni di lei e Gal Gadot sul conflitto Israele-Palestina e per l'utilizzo della CGI sui nani. The Death of Snow White, pur con tutti i suoi difetti, sembra utilizzare attori affetti da nanismo.

Biancaneve della Disney ha incassato solo 200 milioni di dollari a fronte di un budget di 240-270 milioni, così The Death of Snow White sembra puntare a capitalizzare su questo aspetto, posizionandosi come una sorta di mockbuster - un film a basso costo progettato per capitalizzare la pubblicità, o in questo caso la notorietà, di un film più popolare o conosciuto.