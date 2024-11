Biancaneve: la Regina Cattiva di Gal Gadot al centro del trailer leaked

Il trailer di uno dei reboot più discussi di sempre, la nuova versione di Biancaneve con Rachel Zegler, ha fatto il suo debutto nei cinema americani precedendo la proiezione di Wicked. La versione leaked, finita online, ha anticipato il lancio ufficiale svelando una bellissima e malvagia Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva.

Da quanto anticipato, l'attenzione del promo è focalizzata sulla rivalità di Biancaneve (Rachel Zegler) e la Regina Cattiva (Gal Gadot). E ai cambiamenti nella personalità della bella principessa allude una frecciatina della Regina quando sottolinea sfacciatamente di non ricorda che la Principessa Disney fosse "così supponente" in passato.

Nel trailer si intravedono anche i Banditi, gruppo multietnico che nel reboot prende il posto dei Sette Nani, un suggestivo numero musicale, e la Regina Cattiva travestita da vecchia che dona a Biancaneve la fatidica mela avvelenata.

Nonostante i cambiamenti radicali, le prime immagini del trailer anticipano una versione più in linea con la tradizione, frutto - probabilmente - dei reshoots seguiti alle feroci polemiche che hanno circondato la lavorazione del film Disney.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un reboot "troppo" woke?

All'inizio di quest'anno, il regista di Biancaneve Marc Webb ha detto di aver "pianto" sentendo Rachel Zegler, e l'ha lodata per "la grazia, l'equilibrio e la bontà intrinseci che mi ricordano così tanto ciò che è essenziale per Biancaneve."

Biancaneve, ancora problemi per il remake Disney: stavolta riguarda la CGI dei nani

Per coloro che si sono lamentati del fatto che nella nuova versione l'eroina non avrà "la pelle bianca come la neve", Zegler ha spiegato come viene affrontato nel film. "L'origine del nome, nel film, è cambiata. La storia spiega che deriva da come sia sopravvissuta a una tempesta di neve avvenuta quando era piccola. E così il re e la regina hanno deciso di chiamarla Biancaneve per ricordarle la sua resilienza. Uno dei punti fondamentali del nostro film per ogni giovane donna o giovane è ricordare quanto tu sia forte in realtà."

La nuova versione di Biancaneve, diretta da Marc Webb e prodotta da Marc Platt e Jared LeBoff, conterrà una serie di canzoni originali firmate da Benj Pasek e Justin Paul.