Biancaneve, ancora problemi per il remake Disney: stavolta riguarda la CGI dei nani

Non si fermano i problemi relativi al remake in live-action del primo leggendario classico d'animazione della Disney

Il remake live-action di Biancaneve è ora diventato l'oggetto di alcune critiche da parte dei responsabili dei VFX, ovvero gli effetti visivi.

Continuando la tendenza della Disney a reimmaginare i suoi classici d'animazione, il prossimo film di Biancaneve è interpretato da Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Ansu Kabia e altri ancora. Secondo quanto riferito, il film ha un budget di oltre 200 milioni di dollari, dovuto a costosi reshoots e ad un cast formato da stelle del cinema.

Se in origine il film avrebbe dovuto presentare creature magiche in live-action al posto dei sette nani, la Disney ha recentemente rivelato che il film sarà invece caratterizzato da nani, su cui è stato fatto un pesante lavoro in CGI.

Un remake controverso

Non è la prima volta che il nuovo Biancaneve è soggetto di pesanti critiche e polemiche, nonostante manchi ancora parecchio al suo arrivo nelle sale, fissato per il 21 marzo 2025.

Biancaneve e i 7 nani: "Non siamo più nel 1937" un commento video di Rachel Zegler riaccende le polemiche

Nell'ambito della serie "VFX Artists React to Bad & Great CGI", la Corridor Crew ha pubblicato su YouTube le proprie reazioni al trailer di Biancaneve. Per prima cosa hanno esaminato i nani, che hanno descritto come "pittoreschi" e "fedeli al cartone animato". Gli artisti non si sono trovati d'accordo però sulla qualità dell'animazione.

"Penso che questo film sarebbe stato più facile se anche Biancaneve fosse stata completamente in computer grafica, perché ora devono... È più complicato quando devi integrare tutti questi elementi in computer grafica con una lastra in live-action", ha dichiarato un tecnico dei VFX, che ha continuato: "Sei vincolato nel momento in cui quella persona sta recitando, ai movimenti della macchina da presa e a tutto il resto. Mentre se tutto fosse completamente in computer grafica, ci sarebbe molta più flessibilità per assicurarsi che le inquadrature risultino corrette".

Biancaneve e i sette nani: nuovi cambiamenti nel plot originale scatenano nuove critiche dai fan

"Voglio dire, onestamente, non sembra male da un punto di vista visivo, ma un'altra cosa che, come sapete, la gente dirà è che questa è sicuramente una cosa inquietante, per quanto riguarda i volti dei nani, ma è come se le loro proporzioni fossero eccessive, quindi non saranno mai in grado di raggiungere quel livello umano, in nessun caso, neanche cambiando le loro proporzioni per apparire più umani".