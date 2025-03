Biancaneve, Rachel Zegler pubblica una foto per spronare il pubblico: "A volte i sogni diventano realtà"

Rachel Zegler pubblica una foto di sé come Biancaneve da bambina per cercare di suscitare qualche reazione ai fan, spronandoli dato che il remake Disney fatica nel weekend di apertura.

Il debutto del live-action di Biancaneve, con Rachel Zegler nei panni della celebre principessa Disney e Gal Gadot come la perfida Regina, è stato tutt'altro che fiabesco. Per tentare di riportare l'attenzione sulla magia del film, Zegler ha pubblicato una foto di sé da bambina vestita da Biancaneve.

Biancaneve, una foto per rimediare?

Nonostante la pubblicità e l'iconicità della storia, l'accoglienza tiepida al botteghino riflette non solo la crescente stanchezza del pubblico verso i live-action Disney, ma anche una serie di controversie che hanno accompagnato il progetto.

Rachel Zegler, già nota per il suo ruolo in West Side Story, ha attirato critiche nelle settimane precedenti all'uscita del film per aver definito il classico Disney del 1937 "strano". Un commento che ha scatenato il dibattito sui social e che ha spinto l'attrice a fare marcia indietro, dichiarando su Good Morning America: "È stato un onore interpretare questo ruolo. Ogni giovane sogna una telefonata del genere, ed è un'opportunità bellissima che custodisco con orgoglio."

Ma non è tutto. Durante la promozione, le voci su un rapporto teso tra Zegler e Gal Gadot, che interpreta la Regina Cattiva, hanno alimentato ulteriormente l'attenzione mediatica. Secondo una fonte, le due attrici "non erano amiche" a causa di divergenze personali e politiche. I fan hanno notato che, nella serie di foto pubblicate da Zegler su Instagram per celebrare l'uscita del film, Gadot era clamorosamente assente. "Abbiamo avuto la troupe migliore al mondo su questo film," ha scritto Zegler, condividendo scatti dal set, ma senza menzionare o includere la sua co-star.

Per colmare a questa serie di disastri, compresa la fredda accoglienza del film al botteghino, Zegler ha pubblicato una foto di sé da bambina vestita da Biancaneve, accompagnata dalla didascalia: "2004, ORA - i sogni si avverano davvero". Tuttavia, il richiamo nostalgico non sembra sufficiente a risollevare il destino di una pellicola che sta lottando per trovare il suo pubblico.

La deludente apertura di Biancaneve mette in discussione la strategia Disney di rielaborare i suoi classici animati in versione live-action. Riuscirà il film a riscattarsi nelle prossime settimane o sarà ben presto dimenticato?