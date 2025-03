Biancaneve debutta su Rotten Tomatoes con uno dei peggiori punteggi per un reboot live-action Disney

Un punteggio così disastroso per un remake in live-action della Disney non si era mai visto, ma pesano anche le polemiche iniziali

Biancaneve ha debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio disastroso, tra i peggiori mai assegnati nella storia a un remake in live-action della Disney.

Il remake in live-action del primo lungometraggio d'animazione della Disney, con Rachel Zegler nel ruolo di protagonista e Gal Gadot in quello della Regina Cattiva, è l'ultimo di una lunga tradizione di remake live-action di proprietà Disney che comprende titoli come La sirenetta del 2023, Il re leone e Aladdin del 2019, La bella e la bestia del 2017 e i prossimi Lilo & Stitch e Oceania.

Mentre il punteggio potrebbe fluttuare con l'aggiunta di altre recensioni, al momento in cui scriviamo, le opinioni di 51 critici diversi sono state tabellate per dare al film un risultato del 45%, con una valutazione media di 5,4 su 10. Senza contare i sequel, questo è il terzo peggior punteggio del sito per un remake live-action Disney, preceduto solo da Pinocchio del 2022 (27%) e La carica dei 101 del 1996 (39%).

Cosa significa per Disney un punteggio così basso?

Biancaneve: un primo piano di Rachel Zegler

Sebbene questo risultato negativo significhi che quasi la metà dei critici ha dato al film un voto positivo, il voto medio di 5,4 indica anche che la critica ha avuto una tendenza molto negativa nei confronti del film.

Biancaneve: un'immagine ravvicinata dei Nani

Sebbene Zegler abbia ricevuto molti elogi, molti hanno trovato da ridire su vari aspetti del film, tra cui la mancanza di nuove idee per rielaborare la storia del classico d'animazione, una certa insipidezza, la dispersione dei personaggi, la discutibile CGI e l'interpretazione di Gal Gadot non ritenuta all'altezza. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Biancaneve.

Questa accoglienza da parte della critica è un'altra tegola sulla storia produttiva di Biancaneve, dopo una serie apparentemente infinita di controversie che si sono verificate nel periodo precedente la sua uscita, che è stata ritardata a causa dello sciopero della Screen Actors Guild del 2023 e vessata dalle polemiche sulla rappresentazione dei nani in CGI e dell'assegnazione del ruolo all'attrice di origini latine Zegler.