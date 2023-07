Biancaneve, Halle Bailey difende Rachel Zegler: 'Sei la principessa perfetta'

Nel corso degli ultimi giorni si sono intensificate le polemiche attorno al nuovo remake in live-action Disney di Biancaneve, che hanno colpito principalmente le scelte di casting dello studio, sia per la protagonista che per i nuovi "nani". A sostegno di Rachel Zegler è arrivata anche Halle Bailey, protagonista de La Sirenetta.

Nelle ore scorse, un tweet della Zegler, che includeva diverse foto di se stessa da bambina e la didascalia "Spero che ogni bambino sappia che può essere una principessa, a prescindere da tutto", è stato accolto con molto sostegno dai fan e persino dalla star de La sirenetta Halle Bailey.

L'attrice ha infatti risposto alla collega: "Ti vogliamo tanto bene, sei davvero la principessa perfetta".

Sebbene non sia ancora stata rivelata una sinossi ufficiale della trama di Snow White, sappiamo che il film avrà come protagonisti la Zegler nel ruolo principale e Gal Gadot in quello della Regina Cattiva. Andrew Burnap interpreterà Jonathan, un nuovo personaggio del film, mentre Martin Klebba interpreterà uno dei sette nani, Brontolo.

"Beh, ho dovuto lavorare molto duramente per uscire dalla bambina che è in me, perché stavo impazzendo", aveva dichiarato Zegler in precedenza. "Stavo strillando e piangendo. Sandy Powell mi guardava come per dire: 'Cosa ti sta succedendo?' È incredibile essere una principessa iconica. Essere la prima principessa Disney è la responsabilità più grande. È incredibile".