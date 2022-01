Biancaneve, Rachel Zegler commenta le reazioni negative alla notizia del casting

Rachel Zegler sarà la protagonista della nuova versione di Biancaneve realizzata da Disney e l'attrice, recentemente star di West Side Story, ha commentato le critiche rivolte al progetto.

Nel cast del film live-action ci sarà anche Gal Gadot nel ruolo della matrigna della principessa, ovvero la strega cattiva, e la sceneggiatura sembra verrà firmata da Greta Gerwig.

Durante una conversazione con Andrew Garfield organizzata da Variety, Rachel Zegler ha ora parlato di come ha affrontato le reazioni negative all'annuncio del ruolo che avrà in Snow White and the Seven Dwarfs: "Nemmeno in un milione di anni avrei immaginato che questa fosse una possibilità concreta per me. Normalmente non si vedono Biancaneve di origine latinoamericana. Anche se la storia è molto amata nelle nazioni in cui si parla spagnolo. Blanca Nieves è un'immensa icona, che si tratti del cartone della Disney o di altre versioni della storia dei fratelli Grimm o delle opere derivate. Ma non si vedono persone che hanno il mio aspetto o che hanno ruoli di quel tipo".

La giovane star ha quindi aggiunto: "Quando è stato fatto l'annuncio è diventata questa cosa immensa che è stata trend su Twitter pe giorni, perché le persone erano davvero arrabbiate. Dobbiamo amarle facendole andare nella giusta direzione. Alla fine io ho un lavoro che mi entusiasma realmente. Posso essere una principessa Latina".

Il progetto è stato inoltre recentemente criticato da Peter Dinklage che ha espresso le sue perplessità all'idea di riportare sul grande schermo una storia che rischia di proporre stereotipi legati ai nani, ma Disney ha risposto ai suoi dubbi sostenendo che il film verrà realizzato evitando questi problemi e potendo contare sul sostegno di consulenti che verificheranno proprio questo aspetto.

Nel cast del film ci sarà anche Andrew Burnap e le canzoni originali saranno composte da Benj Pasek e Justin Paul.