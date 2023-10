Biancaneve e i sette nani: il classico restaurato in 4K arriva in streaming, ecco quando

Appuntamento imperdibile per gli amanti dell'animazione: ecco dove vedere in streaming il restauro in 4K di Biancaneve e i sette nani.

In occasione dei 100 anni degli Walt Disney Animation Studios, il primo lungometraggio animato realizzato nel lontano 1937, Biancaneve e i sette nani, viene riproposto in versione restaurata in 4K. L'appuntamento in streaming è il 16 ottobre su Disney+.

Questa versione restaurata del classico del 1937 è il risultato degli sforzi congiunti del team di restauro e preservazione dei Walt Disney Studios, che lavora a stretto contatto con gli artisti chiave dei Walt Disney Animation Studios, lo stesso team che ha recentemente realizzato il restauro di un altro amatissimo classico animato del 1950, Cenerentola. Il team riunito comprende gli artisti della Disney Animation Michael Giaimo (scenografo dell'imminente avventura musicale animata Wish, oltre che di Frozen e Frozen II) e l'animatore/regista Eric Goldberg (responsabile dell'animazione disegnata a mano per il nuovo cortometraggio della Disney Animation, Once Upon a Studio).

Biancaneve, David Hand sul remake live-action: "Mio padre e Walt Disney si rivolteranno nella tomba"

Un restauro unico

Una scena di Biancaneve e i sette nani

"L'opportunità di aiutare a ripristinare Biancaneve e i sette nani è stata sia un onore che una sfida", ha affermato Eric Goldberg. "Essendo il primo vero lungometraggio di Walt Disney, Mike Giaimo e io sentivamo di avere un debito nei confronti della storia e del film per renderlo il più bello e fedele possibile ai colori originali. La tavolozza tenue e i delicati sfondi ad acquerello evocano le fiabe illustrate che Walt Disney tanto amava, e la storia è attuale ancora oggi. Spero che il nostro lavoro ispiri le future generazioni di artisti dell'animazione ad apprezzare appieno il talento magistrale e la cura che sono stati messi in questo film fondamentale".

Kevin Schaeffer, direttore del restauro per Walt Disney Studios, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti di tornare al negativo originale di Walt e utilizzare l'attuale tecnologia per riportare questo straordinario classico alla sua bellezza originale".

Biancaneve e i sette nani è stato il primo lungometraggio di animazione tradizionale della storia. Il film è stato premiato dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences con uno speciale Oscar onorario - un grande Oscar accompagnato da sette più piccoli - che è stato consegnato a Walt Disney da Shirley Temple. Il film è il lungometraggio d'animazione con il punteggio più alto nella lista "100 anni...100 film" dell'American Film Institute ed è stato inserito nel National Film Registry nell'anno inaugurale del registro, il 1989.