Biancaneve, David Hand sul remake live-action: 'Mio padre e Walt Disney si rivolteranno nella tomba'

Il figlio del regista di Biancaneve e i sette nani, David Hand, non ha esitato nel condividere la sua opinione estremamente negativa nei confronti della versione live-action con star Rachel Zegler.

In una recente intervista rilasciata a The Telegraph, che ha lavorato anche per la Disney negli anni '90, Hand ha infatti dichiarato che è totalmente in disaccordo con la scelta di produrre il film.

Le dichiarazioni dell'erede dell'animatore

I nanetti in una scena del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

Il figlio di David Hand, che ha lo stesso nome del padre, ha spiegato senza mezzi termini perché boccia il nuovo film ispirato a Biancaneve e i sette nani: "Non c'è rispetto per quello che ha realizzato Walt Disney e quello che ha fatto mio padre. Penso che lui e Walt si stiano rivoltando nella tomba".

Nella sua intervista al quotidiano britannico, inoltre, ha sottolineato parlando della versione live-action con Rachel Zegler: "Si tratta di un concetto totalmente diverso e con cui non sono per nulla d'accordo, e so che mio padre e Walt, a loro volta, non sarebbero d'accordo con il nuovo film".

Hand sostiene sia una "disgrazia" che lo studio stia provando a realizzare qualcosa di nuovo con qualcosa che aveva ottenuto un grandioso successo in passato: "I loro pensieri sono così radicali ora. Cambiano le storie, cambiano i pensieri dei personaggi. Stanno realizzando cose 'woke' e non sono favorevole. Trovo quello che hanno fatto con alcuni di questi film, onestamente, un po' un insulto".

Rachel Zegler, parlando del film in arrivo nelle sale il 22 marzo 2024, aveva anticipato che la nuova versione della storia di Biancaneve non metterà al centro la storia d'amore "con un tizio che in pratica è uno stalker", aggiungendo che il film racconterà "il percorso interiore che la giovane intraprendere per trovare se stessa". Biancaneve, seconda la sua interprete, "sta sognando di diventare la leader che sa di poter essere e che il suo defunto padre le ha detto che può diventare".