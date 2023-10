Biancaneve e i sette nani in 4K UHD, la recensione: il capolavoro Disney come non l'avete mai visto prima

La recensione di Biancaneve e i sette nani in 4K UHD: l'edizione Eagle Pictures a due dischi permette di vedere il rivoluzionario film Disney del 1937 in una veste smagliante. Soddisfacente l'audio, extra numerosi ma manca materiale del passato.

Il primo rivoluzionario lungometraggio animato di Walt Disney restaurato in 4K UHD: una cosa impensabile fino a qualche tempo fa, che però adesso è diventata realtà. Durante l'anno dei centenario della The Walt Disney Company, non poteva infatti non esser celebrato Biancaneve e i sette nani, lo storico film del 1937 basato sull'omonima fiaba dei fratelli Grimm. Grazie all'imperdibile uscita targata Eagle Pictures, ora possiamo ammirarlo nel massimo formato video disponibile. Un'edizione a due dischi dove c'è anche il blu-ray, all'interno del quale sono presenti tanti contenuti speciali.

Una tenera scena del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

Il prodotto Disney rappresenta un'occasione da non perdere per rivedere come mai era stato possibile prima il film d'animazione sonoro, a colori, che ha fatto la storia del cinema: un'intramontabile e appassionante storia d'amore e di amicizia che continua a far sognare anche oggi piccoli e grandi spettatori generazione dopo generazione. Tanto bella quanto gentile, la principessa Biancaneve conquista il cuore dei Sette Nani, il cui aiuto sarà fondamentale per trionfare sui piani malvagi della regina cattiva.

Un magnifico restauro in 4K UHD: salto di qualità per dettaglio e colore

L'edizione di Biancaneve e i sette nani in 4K UHD

La prima impressione rivedendo Biancaneve e i sette nani in 4K UHD? Considerando gli 86 anni sulle spalle del film, si può dire che è stato fatto davvero uno splendido lavoro. La nuova versione è stata ottenuta attraverso la scansione dei negativi originali e la supervisione del progetto è stata curata da due che di animazione se ne intendono, Eric Goldberg e Michael Giaimo. Il risultato è un quadro nitido e dalla grande compattezza, nel quale la grana appare naturale, organica e ben conservata, senza nessun filtro per alterarla, e soprattutto che non sfocia mai in rumore fastidioso, nemmeno nella scena della foresta avvolta nella nebbia.

I teneri nani del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

Il dettaglio è più incisivo e preciso del già ottimo blu-ray, con contorni più netti sia sui personaggi che sulle ambientazioni, e particolari anche minimi che emergono con grande efficacia. Va poi sottolineato un croma rinvigorito grazie all'HDR, con colori più vividi e intensi, ma non troppo aggressivo e sempre senza forzature, insomma tutto nell'alveo della naturalezza, salvaguardando lo stile di animazione. Ne beneficiano soprattutto il rosso inquietante della mela, quello delle labbra, i bianchi luminosi e il blu dei vestiti. Emergono durante la visione un paio di sbavature e sfocature, ma l'impressione è che proprio la maggior risoluzione faccia emergere dei difetti di messa a fuoco del materiale originale, nulla di imputabile insomma al prodotto.

L'audio non fa miracoli, ma è pulito e senza sbavature

La terribile strega del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

Sul fronte audio, ovviamente, non è che ci si possa aspettare risultati da urlo. La traccia italiana è un lodevole Dolby Digital 5.1, pulito e senza fruscii. Naturalmente i dialoghi suonano un po' inscatolati e conservano una sensazione lievemente metallica, non c'è molta spazialità ed è tutto comprensibilmente chiuso sul fronte anteriore, anche se c'è un guizzo da parte dei bassi nella scena della pietra che cade dalla montagna.

Il celebre bacio tra Biancaneve e il principe nel film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

La traccia DTS HD 5.1 inglese realizza un restyling più efficace che coinvolge, anche se in minima parte, gli altri diffusori con qualche elemento surround, ma sempre senza forzare la mano e creare quella sensazione di artificiosità spesso in agguato in operazioni come queste dove si cerca di sviluppare una originale traccia in mono. L'importante sono le voci dal buon timbro, una colonna sonora robusta e più corposa, e una buona resa nelle sequenze più movimentate.

Gli extra: commento audio, giochi, musica e scene eliminate

La celebre sequenza della trasformazione del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

E veniamo agli extra, presenti sul blu-ray che è sempre quello che conoscevamo, con il menù animato e commentato dallo Specchio delle Brame sulla base delle scelte che farete. Troviamo innanzitutto La Principessa e il Ranocchio - Anteprima Speciale (8'), con i registi Clements e Musker che introducono nei primi minuti del classico Disney. A seguire la sezione Dietro le quinte Disney: edizione speciale Diamond, composta da due contributi: Il Ritorno di Biancaneve (9') è in pratica lo storyboard sul mai realizzato sequel, ritrovato dagli addetti al restauro durante le ricerche negli archivi Disney, che viene ricomposto per dare vita a una preview animata. E poi ci sono due scene eliminate, la sequenza della Zuppa (4') e la sequenza della costruzione del letto (6' e mezzo).

Una scena di Biancaneve e i sette nani

Si passa poi alla sezione "Musica e altro" con due video musicali: Someday my Prince Will Come cantata da Tiffany Thornton (3' e mezzo) e Il Mio amore un dì verrà cantata da Ariel con intervento finale della stessa cantante (7'). C'è poi la Modalità Famiglia, giochi e attività, un'area dedicata a tre giochi interattivi: Specchio servo delle mie brame, Cosa Vedi? e Il Calderone dei Diamanti. Per chiudere c'è anche il commento audio di Walt Disney. Insomma un buon reparto extra, peccato manchino un bel po' di extra presenti in passate edizioni a più dischi.