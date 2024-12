Biancaneve: svelato il budget per uno degli adattamenti live-action Disney più costosi di sempre

Cifre da capogiro per l'adattamento live-action della celebre fiaba che vede Rachel Zegler nei panni della Principessa Biancaneve e Gal Gadot in quelli della regina cattiva.

Svelato il mastodontico budget di Biancaneve, uno dei più discussi e anche costosi adattamenti live-action Disney di tutti i tempi. Al centro della fiaba troviamo la Biancaneve ispanica ed emancipata di Rachel Zegler nel film che offre una nuova interpretazione di una delle più celebri fiabe di sempre nonché uno dei primi film d'animazione della Disney. Una pioggia di polemiche si è abbattuta sulla pellicola, che ha subito anche una serie di ritardi e battute d'arresto a livello produttivo, ma finalmente è pronta per arrivare sugli schermi italiani il 20 marzo 2025.

Variety riferisce che il budget di Biancaneve ammonta a 240 milioni di dollari, rendendolo il terzo adattamento live-action Disney più costoso di tutti i tempi. Tuttavia, ci sono report contrastanti sulla cifra effettiva, Forbes parla di 269,4 milioni di dollari. Se quest'ultimo numero fosse corretto, allora sarebbe il remake Disney live-action più costoso di tutti i tempi, superando il budget de La Sirenetta (2023) di 250 milioni di dollari e il budget de Il Re Leone (2019) di 260 milioni di dollari. Anche se lo status di live-action di quest'ultimo è alquanto dibattuto, il film in uscita supera comunque entrambi i budget.

Biancaneve circondata da Nani

Come ha speso i soldi Disney?

Come riferiscono sia Forbes che Variety, i costi di produzione di Biancaneve sono lievitati durante la produzione. Dopo le riprese ufficiali, iniziate nel marzo 2022 e conclusesi a luglio, ulteriori riprese hanno avuto luogo nel giugno 2024. Anche il cast ha subito una serie di modifiche, con i Nani rielaborati in CGI a seguito delle controversie sul potenziale casting di attori reali affetti da nanismo. Questa scelta ha pesato non poco sul budget, dal momento che i sette personaggi sono molto importanti per la storia complessiva.

Biancaneve: primo sguardo ai nuovi personaggi del remake live-action e alla Regina Cattiva di Gal Gadot

Quale che sia il costo esatto di Biancaneve, per recuperare un costo di tale portata il film deve risultare un successo assoluto al botteghino per ottenere profitti, inoltre occorre tener conto dei costi pubblicitari che fanno lievitare ulteriormente la cifra. Di conseguenza, la fiaba Disney in arrivo dovrebbe superare i 480 milioni di incasso per non perdere denaro e viste le polemiche sollevate dagli spettatori anti-woke è difficile che un film così divisivo metta d'accordo il grande pubblico.