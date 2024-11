Biancaneve: primo sguardo ai nuovi personaggi del remake live-action e alla Regina Cattiva di Gal Gadot

Il D23 Brazil è iniziato venerdì e per i presenti è stato proiettato un nuovo trailer del remake live-action di Biancaneve della Disney. Anche se non è stato rilasciato ufficialmente (e molto probabilmente non lo sarà), ora sono trapelati online un paio di video che mostrano frammenti di riprese.

Biancaneve, oltre 1 milione di "non mi piace" su YouTube per il trailer del remake Disney

Le immagini trapelate dal trailer

La star Rachel Zegler ha introdotto il teaser, che ci dà un primo sguardo a Andrew Burnap nei panni del Principe(?) Jonathan e ad Ansu Kabia nel ruolo del Cacciatore. Si vede anche un po' di più la star di Wonder Woman Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva, che preferiva la figliastra quando non era "così supponente".

Il filmato non è dei più chiari (aggiorneremo se sarà disponibile una versione migliore), ma potete vedere le clip e un nuovo standee con Zegler nei panni della principessa ai link sottostanti.

Snow White è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, e dovrebbe ampliare la storia del classico d'animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman).

Gli attori per la maggior parte dei sette "nani" non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi , interpreterà Brontolo. È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve.

Biancaneve: Rachel Zegler in una foto del film

Non si tratta esattamente di uno dei remake più attesi della Mouse House, e ciò è dovuto in parte alle modifiche apportate alla storia originale e alla prima immagine ufficiale del film in cui compaiono Biancaneve e una strana versione dei sette nani in CGI.

Zegler ha commentato così il contraccolpo che l'immagine ha ricevuto poco dopo la sua pubblicazione. "È una cosa iconica a cui la gente tiene molto. Non voglio rovinare tutto per nessuno, inclusa me stessa. Gli sceneggiatori, Marc Webb e tutto il nostro team di produzione. La storia è un po' diversa. Siamo riusciti a fare "Whistle While You Work", il che mi ha reso davvero felice. Ero davvero nervosa più che altro per l'elemento tecnico".

"Nel film c'è molta CGI...come potete vedere dalla prima immagine che è uscita. La maggior parte di quella giornata l'ho trascorsa cantando a vuoto", ha proseguito Zegler. "Sono sicura che sappiate come può essere complicato. C'erano molti pupazzi e CGI in post-produzione. È stato davvero intenso. Ci sono molti bloopers di me che lancio una scopa e la lascio cadere a terra, perché a quanto pare è così che si lanciano le cose ai personaggi in CGI. Ma è stato molto divertente!".