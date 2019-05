Beverly Hills, 90210: il teaser del revival BH90210

Fox ha svelato il teaser di BH90210, revival di Beverly Hills, 90210. BH90210 vede riunito il team di un tempo: nel video vediamo Shannen Doherty Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling intenti nella loro routine mattutina quando a richiamarli all'ordine è una musica ben nota, la sigla della serie tv che li ha resi celebri.

A 19 anni dalla fine della serie Beverly Hills, 90210, le star del telefilm si sono unite sul set per dar vita a un revival che si preannuncia pieno di ironia. Che cosa accadrà quando i primi amori, vecchie relazioni sentimentali, amicizie e inimicizie torneranno a galla?

BH90210 vedrà riuniti Shannen Doherty (Brenda Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Jason Priestley (Brandon Walsh) e Brian Austin Green (David Silver). Unico assente il compianto Luke Perry, scomparso all'improvviso due mesi fa in seguito a ictus.

Luke Perry: confermata la causa della morte della star di Beverly Hills, 90210

Beverly Hills, 90210, creato da Darren Star e prodotto da Aaron Spelling, è divenuto un fenomeno pop sensazionale durante la messa in onda dal 1990 al 2000 su Fox. CW ha lanciato il reboot 90210, in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013. Pur avendo un cast nuovo di zecca, la serie ha visto alcune apparizioni dei membri del cast originale incluse Jennie Garth, Shannen Doherty e Tori Spelling. Beverly Hills, 90210 ha inoltre dato vita allo spinoff Melrose Place e alla soap ben poco longeva Models Inc.