Tori Spelling: "Mio figlio di 12 anni vuole che venda le foto dei miei piedi online"

Tori Spelling, interprete di Donna Martin in Beverly Hills 90210, ha raccontato una proposta di business che le è stata avanzata dal figlio Finn, 12 anni, avuto dall'attrice con l'ex marito Dean McDermott.

La star della serie teen degli anni '90 ha svelato in diretta nella puntata l'ultima idea del figlio per poter guadagnare qualche soldo extra attraverso l'online.

Il figlio di Tori Spelling vuole che la madre venda le foto dei suoi piedi

"Mio figlio di 12 anni sta cercando di convincermi, no, non proprio convincermi. Insomma, lo ha menzionato molte volte. Davvero, pensa che dovrei iscrivermi a FeetFinder" ha raccontato Spelling.

Il figlio le ha spiegato in che cosa consiste FeetFinder:"È come un OnlyFans per i piedi. Prima di tutto, è stato mio figlio a parlarmene. Ha iniziato a propormi questa cosa tre anni fa, e ora ha 12 anni. E io ho chiesto cosa fosse. Non lo conoscevo. Le persone pubblicano foto dei loro piedi e guadagnano. Ci sono delle nicchie. Le persone hanno feticismi. Vogliono foto di piedi sporchi, vogliono foto di dita strane, vogliono foto".

Tori Spelling con Brian Austin Green

L'attrice ha sottolineato lo spirito imprenditoriale del giovane:"Mi fa: 'Mamma, sei Tori Spelling' e me lo propone così. 'Tu sei la vera Donna Martin. Immagina quanti soldi potresti fare'. E lui sa che, se guadagno, lo faccio per loro".

Il successo di Tori Spelling in Beverly Hills 90210

Tori Spelling è diventata famosa negli anni '90 al fianco dei colleghi Shannen Doherty, Luke Perry, Jason Priestley, Jennie Garth, Gabrielle Carteris e Brian Austin Green nei panni della dolce e un po' svampita Donna Martin.

Tori Spelling insieme a Jennie Garth

L'attrice, nel 2006, si sposò con Dean McDermott, dal quale si è separata nel 2023, e con il quale ha avuto i figli Liam, Stella, Hattie, Finn e Beau.