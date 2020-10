Beverly Hills 90210, Jessica Alba svela: "Minacciarono di sbattermi fuori se avessi guardato gli altri attori"

Le regole del divieto di contatto visivo sembrano essere popolari a Hollywood: Jessica Alba ha ricordato i suoi momenti vissuti sul set di Beverly Hills, 90210, quando si sentì dire che non le era permesso guardare negli occhi gli altri attori della celebre serie.

Il cast della serie in una foto promozionale della prima stagione di Beverly Hills, 90210

L'attrice di Dark Angel e Sin City, Jessica Alba, ha rivelato in un'intervista a Hot Ones che nel periodo in cui prese parte alla celebre serie degli anni '90, Beverly Hills, 90210 le fu imposta una regola alquanto bizzarra: non le era permesso guardare gli altri attori negli occhi.

"Non riuscivo nemmeno a stabilire un contatto visivo con nessuno dei membri del cast, il che è stato davvero strano quando dovresti provare a fare una scena con loro", ha detto Jessica al conduttore Sean Evans.

Jessica Alba era apparsa nell'ottava stagione di Beverly Hills, 90210 nel ruolo di Leanne, un'adolescente incinta che entra in una clinica dove lavora Kelly Taylor (Jennie Garth). "Se avessi stabilito un contatto visivo con qualche attore o altro membro del cast, sarei stata buttata fuori dal set" - ha continuato l'attrice.

Jessica Alba è solo una delle tante future star che sono apparse nei dieci anni di vita di Beverly Hills, 90210: oltre a lei infatti, nel telefilm hanno recitato anche attrici come Hilary Swank, la star di Kill Bill Vivica A. Fox e una delle protagoniste di Desperate Housewives, Eva Longoria.

Jessica Alba in una sequenza de I fantastici quattro

Queste regole del divieto di contatto visivo sono diffuse a Hollywood e se ne è parlato in più occasioni: un produttore australiano ha recentemente rivelato che non gli era permesso guardare Ellen DeGeneres quando è apparso nel suo discusso programma televisivo.

Per quanto riguarda Beverly Hills, lo scorso novembre Entertainment Weekly aveva parlato con Gabrielle Carteris la quale aveva detto che il revival della serie, BH90210 non era annullato, tecnicamente - "In realtà devo dire, qualcosa si sta muovendo. Penso che sia stata un'esperienza incredibile in molti sensi. Stiamo discutendo al riguardo insieme, vedremo cosa succederà".