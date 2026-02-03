Berserk, su YouTube un famoso animatore trasforma l'anime in una controfigura di Scooby-Doo

Quando si parla di Berserk, la leggerezza non è esattamente la prima parola che viene in mente. Eppure, grazie a una parodia diventata virale, l'universo creato da Kentaro Miura cambia tono, colori e ritmo.

Una parodia su YouTube trasforma Berserk in un finto cartoon anni '90 in stile Scooby-Doo. Il progetto firmato da Solid jj gioca con l'immaginario della saga di Kentaro Miura, dimostrando come anche l'epica più oscura possa diventare cultura pop trasversale.

Da dark fantasy a cartoon anni '90

Il 31 gennaio ha regalato ai fan di Berserk un esperimento tanto inaspettato quanto irresistibile. Sul canale YouTube Solid jj è apparso Saturday Morning Berserk, un corto animato che rilegge l'epopea di Guts e compagni come se fosse uscita direttamente dalla programmazione mattutina americana degli anni '90. Il risultato è una parodia che trasforma uno dei mondi più cupi del manga in una versione dichiaratamente ispirata a Scooby-Doo.

Il video prende i personaggi storici della saga - Guts, Casca, Pippin, Judeau e Corkus - e li catapulta in una versione grottesca e "family friendly" dell'Eclissi, reinterpretata come un mistero bizzarro da risolvere. Nella descrizione ufficiale del video si legge: "Guts, Casca, Pippin, Judeau e Corkus esplorano la strampalata Eclissi alla ricerca di Griffith, ma li aspetta un bello spavento! È Berserk, ma sono dentro Scooby-Doo! Tutto qui! È come un cartoon del sabato mattina! Ora capisci il nome? È stato questo a farti scattare la lampadina? Guts e Casca ci sono! E Pippin è il cane!".

La forza della parodia sta proprio nello scarto: l'evento più traumatico dell'intera narrazione di Berserk viene svuotato della sua carica orrorifica e ricostruito come un'avventura comica, fatta di inseguimenti, battute sopra le righe e archetipi riconoscibili. Un'operazione che funziona perché non deride l'opera originale, ma gioca con la sua iconicità, dimostrando quanto l'immaginario di Miura sia ormai radicato nella cultura pop.

Solid jj non è nuovo a questo tipo di operazioni. Attivo da oltre sei anni, il canale è diventato famoso per parodie animate volutamente sopra le righe di personaggi iconici di cartoni animati, videogiochi e anime, arrivando a superare 1,5 milioni di iscritti. Negli ultimi anni, il successo è cresciuto soprattutto grazie a spoof costruiti su immagini statiche e dialoghi volutamente assurdi, capaci di diventare immediatamente riconoscibili.

Berserk tra mito, adattamenti e nuove forme di eredità culturale

La parodia arriva in un momento particolare per Berserk, una saga che dal debutto nel 1989 ha costruito un'eredità narrativa e visiva difficilmente eguagliabile. Il manga originale di Kentaro Miura ha raggiunto quota 43 volumi ed è considerato uno dei pilastri del dark fantasy giapponese, capace di influenzare intere generazioni di autori e artisti.

Berserk: un'immagine dell'anime

Ambientato in un mondo fantasy brutale e senza compromessi, Berserk segue la storia di Guts, guerriero errante nato in circostanze terribili e destinato a una vita di violenza e perdita. L'ingresso nella Banda del Falco, l'amicizia con Griffith e il legame profondo con Casca rappresentano una parentesi di umanità destinata a spezzarsi durante l'Eclissi, evento che ridefinisce l'intera traiettoria della serie. Proprio questa materia narrativa, così estrema e stratificata, rende ancora più sorprendente la sua trasformazione in oggetto di parodia affettuosa.

Negli anni, il franchise ha conosciuto numerosi adattamenti animati, dal celebre anime del 1997 fino alla più recente versione del 2016 firmata da GEMBA, Millepensee e Liden Films. Parallelamente, il manga ha continuato il suo percorso anche dopo la scomparsa di Miura nel 2021, sotto la supervisione di Kouji Mori. All'inizio di gennaio, Mori ha aggiornato i lettori sullo stato dei lavori scrivendo: "Anche quest'anno mi occuperò con il massimo impegno sia della mia serializzazione sia della supervisione di Berserk. Come sempre, non disegnerò Guts nella storia principale, quindi state tranquilli. Detto questo, Guts è davvero difficile da disegnare. Il signor Kurosaki è davvero incredibile!".

In questo contesto, Saturday Morning Berserk assume un valore curioso: non è solo una gag, ma la prova che Berserk è ormai abbastanza grande da permettersi di essere reinterpretato, smontato e ricostruito senza perdere identità. Dal trauma all'ironia, dall'epica alla parodia, l'opera di Miura continua a vivere anche in forme impreviste, capaci di parlare a pubblici diversi e a epoche lontane tra loro.