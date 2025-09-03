Berserk, in Giappone spopolano alcuni materiali promozionali e i fan ipotizzano stia arrivando un nuovo anime

Anche senza il suo creatore Kentaro Miura, Berserk continua a imprimere la sua ombra lunga sulla cultura pop giapponese. L'epopea del guerriero Guts procede sotto la guida di Kouji Mori e degli artisti di Studio Gaga, e ora la saga torna a dominare le strade del Giappone con un'iniziativa promozionale tanto inquietante quanto suggestiva. Che ci sia un anime in arrivo?

Rakshas e la nuova ondata promozionale

Per celebrare l'arrivo del volume 43, una campagna nazionale ha portato in primo piano Rakshas, l'assassino mascherato. Un personaggio ambiguo, il cui odio per Griffith lo avvicina paradossalmente a Guts, pur scegliendo la via del tradimento e dell'inganno. Manifesti e installazioni con la sua immagine hanno invaso diverse città, a dimostrazione della forza iconica che il manga conserva.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il prossimo capitolo, atteso sulle pagine di Young Animal il 12 settembre, promette di approfondire le tensioni tra il Black Swordsman e i suoi nemici. Nonostante l'apparente invincibilità di Griffith, il cammino narrativo non smette di sorprendere i lettori: la contrapposizione tra luce e ombra trova nel volto spettrale di Rakshas un simbolo inquietante, capace di incarnare la doppiezza e la brutalità che da sempre caratterizzano Berserk.

Il cammino di Guts tra esilio e attesa dell'anime

Parallelamente, la storia di Guts si fa sempre più dura. Nel recente arco narrativo, il guerriero è sopravvissuto per un soffio a un attacco letale di Rakshas, grazie all'intervento di Silat. Ma la sua salvezza porta con sé nuove condanne: il marchio sul suo collo lo rende un pericolo agli occhi dell'Impero di Kushan, che lo ha relegato in un esilio misterioso all'interno di una caverna. Un destino che preannuncia ulteriori sofferenze, coerente con il percorso tormentato che accompagna il personaggio fin dalla sua nascita.

Una scena di Berserk

Mentre Kouji Mori e Studio Gaga portano avanti l'opera nel segno di Miura, il desiderio dei fan rimane lo stesso: rivedere Guts e la sua gigantesca Dragon Slayer animati sullo schermo. L'ultima volta è accaduto nel 2022 con Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition, montaggio arricchito del celebre film-trilogia.

Da allora il silenzio sulle nuove trasposizioni è stato assordante, ma la quantità di materiale narrativo ancora inedito fa sperare che l'anime torni presto a dare corpo e movimento a uno dei mondi più cupi e potenti mai creati nel fumetto giapponese. E molti fan pensano che questa massiccia campagna promozionale, dai toni oscuri e che lasciano intendere a "un'uscita inattesa" possa davvero preannunciare a un annuncio più grosso, come appunto a una prossima serie.