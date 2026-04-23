Berserk, viene pubblicata arte in stile Miura e un falso capitolo creato dall'IA: i fan si infuriano

Il manga di Guts è fermo da mesi, ma qualcuno ha pensato di pubblicare online tavole fake del capitolo 384 generate dall'intelligenza artificiale, spacciate per vere. La community è esplosa, riaprendo la ferita del furto digitale ai danni degli artisti.

Il manga di Kentaro Miura è in pausa forzata da oltre sei mesi - l'ultimo segno di vita risale al capitolo 383 - e in questo vuoto qualcuno ha pensato di istigare il Berserk dormiente. Un account ha pubblicato quelle che sembravano le nuove tavole ufficiali, il fantomatico capitolo 384. Peccato che dietro quelle chine non ci fosse il sudore di un disegnatore, ma il calcolo freddo di un'intelligenza artificiale.

Un insulto a Miura e il caos informativo

Le immagini che hanno fatto il giro del web mostrano un Guts più giovane, perso tra i fantasmi del passato, ma ai lettori veri è bastato un colpo d'occhio per capire che era tutta fuffa. La reazione? Un incendio collettivo che ha travolto i social, tra chi urla al sacrilegio e chi tenta disperatamente di arginare una fake news che stava già facendo il giro del mondo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il punto è che la rivista Young Animal non ha ancora detto una parola, e questo silenzio non aiuta. I fan sono sul piede di guerra perché Berserk, oggi, è un'opera fragilissima. Dopo la morte del Maestro, il testimone è passato a Kouji Mori e ai ragazzi di Studio Gaga, che stanno cercando di finire la storia con un rispetto che definirei quasi religioso.

Vedere un algoritmo che "vomita" disegni in pochi secondi, scimmiottando anni di studio anatomico e sofferenza creativa, è stato vissuto come uno sputo sulla tomba di Miura. Il rischio qui non è solo la delusione di chi aspettava il seguito, ma una disinformazione selvaggia.

In pochi minuti il post è diventato virale e i fan più esperti hanno dovuto fare i salti mortali per spiegare ai meno attenti che no, Guts non è tornato, è solo l'ennesimo esperimento di chi vuole svalutare il lavoro manuale per un pugno di like.

La trincea della NAFCA

Ma il problema non riguarda solo il Guerriero Nero, è una guerra aperta che l'industria giapponese combatte da anni. La Nippon Anime and Film Culture Association (NAFCA) ha alzato barricate altissime contro l'intelligenza artificiale generativa, parlando chiaro sui rischi per i portafogli dei creatori.

Berserk: un'immagine della serie cinematografica

"Riteniamo che sarà difficilissimo in futuro garantire ricavi equi agli artisti quando i progetti nascono mangiando opere già esistenti tramite l'IA", aveva dichiarato l'associazione. Il concetto è brutale: se una macchina può rubare la faccia di un personaggio e la voce di un doppiatore senza pagare pegno, che fine fa l'arte?

Al momento, il destino di Guts è bloccato in un limbo angosciante. L'ultimo cliffhanger ufficiale ci ha lasciato con il protagonista sepolto in una grotta senza via d'uscita, mentre l'impero Kushan si prepara ad affrontare Griffith. Tra silenzi editoriali e finte tavole digitali, l'unica cosa certa è che la community di Berserk non ha nessuna intenzione di farsi sbranare dai bot senza combattere.