Berlino torna su Netflix: nel trailer della Stagione 2 Leonardo Da Vinci e il colpo del secolo

Berlino sta tornando con un nuovo colpo, nuovi personaggi e una nuova location, come anticipato nel teaser trailer rilasciato oggi da Netflix di Berlino e la dama con l'ermellino.

Il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato che prosegue l'universo narrativo de La casa di carta, dopo una prima stagione intitolata semplicemente Berlino, arriverà solo su Netflix il 15 maggio prossimo.

La nuova stagione della serie sarà composta da otto episodi che vedranno alternarsi alla regia Albert Pintó (Berlino, Nowhere, La casa di carta), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e José Manuel Cravioto (Il rifiuto atomico, Diablero).

La banda torna insieme per un colpo impossibile

Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l'ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta.

Pedro Alonso (Berlino, La casa di carta), Michelle Jenner (Berlino, Isabel), Tristán Ulloa (Berlino, Asunta), Begoña Vargas (Berlino, Benvenuti a Eden), Julio Peña Fernández (Berlino, Il prigioniero) e Joel Sánchez (Berlino, La favorita 1922) riprendono i loro ruoli in questo nuovo capitolo.

A loro si uniscono Inma Cuesta (Il caos dopo di te) nel ruolo di Candela, nuovo membro della banda che farà perdere la testa a Berlino, e José Luis García-Pérez (Honor) e Marta Nieto (Madre) nei panni del Duca e della Duchessa di Malaga.

Berlino (Pedro Alonso) e Damián (Tristán Ulloa)

Il successo di Berlino conferma l'interesse del pubblico

La prima stagione di Berlino, lo spin-off de La casa di carta, ha raccolto numeri molto solidi su Netflix: nel periodo iniziale dal 29 dicembre 2023 ai primi 30 giorni ha totalizzato circa 50 milioni di visualizzazioni globali, equivalenti a oltre 320 milioni di ore di visione in tutto il mondo.

Questo l'ha posizionata fra i titoli non in lingua inglese più popolari sulla piattaforma nelle classifiche di visualizzazione di quei mesi e contribuendo a farle ottenere il rinnovo per una seconda stagione.