Berlino e la dama con l'ermellino: svelato il piano per un furto 'impossibile' nel trailer

Arriveranno il 15 maggio su Netflix gli episodi di Berlino e la dama con l'ermellino, il nuovo capitolo della saga iniziata con La casa di carta, la serie cult spagnola creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato, di cui è stato condiviso un trailer inedito.

Il progetto riporterà quindi sugli schermi l'amato personaggio interpretato dall'attore Pedro Alonso, in grado di conquistare l'attenzione dei fan fin dalle sue prime apparizioni durante i complessi piani del Professore e della sua gang.

Cosa racconterà Berlino e la dama con l'ermellino

Come svela il video promozionale condiviso online, nelle puntate di Berlino e la dama con l'ermellino, al centro della trama ci sarà quello che accade quando Berlino e la sua banda criminale ricevono l'incarico di rubare il capolavoro di Leonardo da Vinci. A chiedere di trafugare La dama con l'ermellino è il duca di Malaga e Berlino dovrà quindi ideare i dettagli di un colpo quasi impossibile per riuscire a compiere il furto a Siviglia.

Il piano sarà così geniale da diventare, a suo modo, un'opera d'arte.

La sinossi anticipa: "Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l'ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta".

Chi ha recitato nello spinoff del cult La casa di carta

I protagonisti degli otto episodi saranno Pedro Alonso (Berlino, La casa di carta), Michelle Jenner (Berlino, Isabel), Tristán Ulloa (Berlino, Asunta), Begoña Vargas (Berlino, Benvenuti a Eden), Julio Peña Fernández (Berlino, Il prigioniero) e Joel Sánchez (Berlino, La favorita 1922).

Gli attori riprendono i loro ruoli in questo nuovo capitolo, mentre tra le new entry ci sono Inma Cuesta (Il caos dopo di te) nel ruolo di Candela, il nuovo membro della banda che farà perdere la testa a Berlino, e José Luis García-Pérez (Honor) e Marta Nieto (Madre) nei panni del Duca e della Duchessa di Malaga.

La serie è creata da Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Sky Rojo) e scritti insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuàn, Humberto Ortega e Luis Garrido Julve, saranno diretti da Albert Pintó (Berlino, Nowhere, La casa di carta), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e José Manuel Cravioto (Il rifiuto atomico, Diablero).