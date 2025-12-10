Berlino e la dama con l’ermellino: Pedro Alonso di nuovo in azione nel trailer della stagione 2 della serie

Bisognerà attendere il 15 maggio prima di vedere sugli schermi di Netflix la stagione 2 dello spinoff della serie spagnola La casa di carta e online è stato condiviso il trailer del progetto con star Pedro Alonso nel ruolo di Berlino.

Il progetto è stato creato da da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato e nelle puntate si seguirà un nuovo colpo magistrale ambientato nella città di Siviglia.

Cosa racconterà la stagione 2

Il secondo capitolo della storia si intitolerà Berlino e la dama con l'ermellino e nel cast ci saranno Pedro Alonso (La casa di carta), Michelle Jenner (Isabel), Tristán Ulloa (Asunta), Begoña Vargas (Benvenuti a Eden), Julio Peña Fernández (Il prigioniero) e Joel Sánchez (La favorita 1922) che riprendono i loro ruoli in questa nuova stagione, alla quale si uniscono Inma Cuesta (Il caos dopo di te) nel ruolo di Candela, nuova membro della banda che farà perdere la testa a Berlino, e José Luis García-Pérez (Honor) e Marta Nieto (Madre) nei panni del Duca e della Duchessa di Malaga.

Nelle puntate Berlino e Damián riuniscono la loro banda, questa volta a Siviglia, per mettere in atto un nuovo colpo magistrale: fingere di voler rubare La dama con l'ermellino. Fingere? E perché mai? Perché in realtà i loro veri obiettivi sono il Duca di Malaga e sua moglie, una coppia convinta di poter ricattare Berlino. Ciò che non immaginano è che questa sfida risveglierà il lato più oscuro e rancoroso di Berlino, oltre alla sua sete di vendetta.

Ecco il trailer condiviso da Netflix:

Chi ha realizzato Berlino

Gli otto episodi della serie (di cui potete leggere la nostra recensione della prima stagione), creata da Álex Pina (Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (Sky Rojo), sono stati scritti insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar San Juan, Humberto Ortega e Luis Garrido Julve.

Alla regia sono stati impegnati Albert Pintó (Nowhere, La casa di carta), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e José Manuel Cravioto (Il rifiuto atomico, Diablero).

La serie è stata girata in diverse location tra Siviglia, Madrid, San Sebastián, Peñíscola e altre località spagnole.