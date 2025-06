Berlino 2: Netflix annuncia una guest star speciale nei nuovi episodi

Netflix, un po' a sorpresa, ha condiviso un importante spoiler sulla stagione 2 della serie Berlino, svelando il coinvolgimento di una delle star dello show originale.

Se siete riusciti a evitare le anticipazioni e non volete rovinarvi la sorpresa durante la visione delle puntate inedite, ovviamente, non proseguite con la lettura della notizia!

Il ritorno nello spinoff della serie La casa di carta

Un post sui social ha annunciato il ritorno sugli schermi di Álvaro Morte, ritratto in una foto scattata sul set accanto al protagonista di Berlino, Pedro Alonso. Il Professore, ovvero Sergio Marquina, sarà infatti coinvolto nel secondo capitolo della storia di Andrés de Fonollosa, ovvero il fratello del personaggio che nella serie La casa di carta organizzava nei minimi dettagli l'ambiziosa rapina.

Morte, in un video condiviso online, ha dichiarato: "Tornare a interpretare il Professore, anche se solo per una parte davvero, davvero piccola (sono solo poche scene) era qualcosa che volevo realmente fare. Ed è come un piccolo regalo che facciamo a tutti: ai follower, ai fan che ci hanno sempre sostenuto e dimostrato tanto affetto".

Cosa racconta il progetto prequel

Alonso sarà nuovamente Berlino e, insieme a lui nelle puntate, ci saranno anche Michelle Jenner (Isabel) che interpreta Keila, un genio dell'ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Il caso Asunta) che è Damian, un professore filantropo e confidente di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) nella parte di Cameron, una ragazza che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández (Attraverso la mia finestra) nei panni di Roi, il fedele scudiero di Berlino; e Joel Sánchez che è Bruce, l'implacabile uomo d'azione della banda.

La storia sarà ambientata in Spagna e la nuova rapina avrà luogo a Siviglia, dove Berlino e la sua banda incontreranno nuovi personaggi come Candela, un'imprevedibile e capricciosa donna sivigliana interpretata da Inma Cuesta (Il caos dopo di te); l'eccentrico ed edonista Duca di Malaga Álvaro Hermoso de Medina, interpretato da José Luis García-Pérez (Honor); e la sua misteriosa e raffinata Duchessa di Malaga Genoveva Dante, interpretata da Marta Nieto (Madre).

Le otto puntate dello show creato da Álex Pina (La Casa di Carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (La Casa di Carta, Sky Rojo) sono scritti dai due ideatori dello spinoff prequel insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado e Itziar San Juan. Alla regia saranno impegnati invece Albert Pintó (Nowhere, Sky Rojo), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e Jose Manuel Cravioto (Il rifugio atomico, Diablero).

Le riprese si svolgeranno nell'arco di diverse settimane a Madrid, Siviglia, San Sebastián e in altre località della Spagna.