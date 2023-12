Berlino, Pedro Alonso: 'Berlino sarebbe un cattivo della Marvel fantastico!'

Berlino è tornato: in La casa di carta è stato fin da subito uno dei personaggi che più ha catturato l'attenzione degli spettatori. Inevitabile quindi che, dopo la sua dipartita nella serie madre, avesse un prequel tutto dedicato a lui. Berlino, su Netflix dal 29 dicembre, è il regno di Pedro Alonso.

Berlino: una scena

Lo conosciamo anni prima del colpo con il Professore, molto più sorridente e solare: della malattia ancora non c'è traccia e, mentre organizza un super colpo a Parigi, per rubare gioielli dal valore di 44 milioni di euro da una famosa casa d'aste, trova anche il tempo di innamorarsi.

L'attore Pedro Alonso ha presentato in anteprima la serie a Roma: nella Capitale ha anche incontrato Al Bano, la cui canzone Felicità è nella colonna sonora di Berlino. Ce ne parla nella nostra intervista: "Non Al Bano. Ma Felicità è un emblema della serie Berlino. È molto in sintonia con lo spirito della nuova stagione del personaggio. E senza dubbio la canzone romantica italiana è un veicolo per il personaggio di Berlino, è il suo elemento".

Berlino: intervista a Pedro Alonso

Pedro Alonso in Italia si trova davvero bene, ce lo ha detto subito: "Mi ci è voluto molto tempo per arrivare a Parigi. Tanti anni e da quando sono arrivato mi sono successe cose incredibili. Mi ci è voluto molto tempo per arrivare a Roma e ogni volta che vengo sono momenti davvero indimenticabili. Ieri sera ho vissuto un momento memorabile qui in città. È forte. Ho scritto un libro su una mia regressione: ero un soldato romano. Qualcuno potrebbe dirlo sul serio e, indipendentemente dal fatto che uno ci creda o no, la reincarnazione lo è. Ho avuto una regressione: una terapia regressiva ed era un soldato romano. È in una parte del mio cuore. Ho fatto il test del DNA e ho scoperto che alcuni miei antenati erano italiani. Ho sangue italiano al 10%. E si sente"!

Berlino, la recensione: la verità, vi prego, sull'amore

In questi nuovi episodi scopriamo che Berlino è un po' come Michael Jordan: lui vuole vincere. Che si tratti di una rapina o di amore. L'attore ride: "Questo lo qualificherebbe: è un personaggio che in ogni stagione vuole conquistare uno spazio in cui si trova la sorgente profonda della vita ed erutta. A volte a un prezzo molto alto, aa il momento di bellezza che vive è incredibile. Penso che il personaggio abbia sempre, forse ora in modo più luminoso, perché non è malato, una componete tragica. Può fare cose terribili. Ma allo stesso tempo crea momenti di autentica bellezza. Sente in maniera profonda. E questo ha un prezzo. E il fatto che abbia un prezzo fa parte della magia del personaggio".

Berlino: un prequel di fantascienza

Berlino: una scena della serie

Pedro Alonso ci ha detto che a un certo punto si è pensato di far tornare Berlino anche con una storia di fantascienza: "Quando abbiamo pensato di fare un sequel, o un prequel con il personaggio, una delle idee che è stata proposta è stata la fantascienza. E l'ho adorata! Il personaggio essendo morto sarebbe dovuto tornare come si fa nella Marvel, con qualche manipolazione genetica. Chissà! Immagina un Berlino resuscitato, con questo cortocircuito di vivere nel futuro. Voglio dire, a me sembrava una bomba. Ma poi non se ne è fatto nulla. Abbiamo virato verso questa cosa della commedia romantica. E ovviamente abbiamo sovvertito la commedia romantica. Ho sempre desiderato farla. Mescolare questo genere con un animale come questo personaggio mi ha molto divertito".

Pedro Alonso e il cinema italiano

Berlino, i protagonisti. Al centro Pedro Alonso

Pedro Alonso ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino. Per ora il regista non si è fatto sentire, ma all'attore piacerebbe lavorare nel cinema italiano: "Nessuna notizia di Sorrentino. Ma sì, mi ci vedo a lavorare in Italia in italiano. Sì, penso che potrebbe essere naturale. E ovviamente qui mi trovo bene: sento che c'è comunicazione molto diretta e con l'energia degli Italiani, mi ci trovo molto bene. Lavorare così, in posti con questa luce, è una bella prospettiva".