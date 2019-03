Benedict Cumberbatch nel cast di Now You See Me 3

Now You See Me 3 avrà nel proprio cast anche Benedict Cumberbatch, la star di Doctor Strange e della serie Sherlock, che dovrebbe forse avere la parte del villain.

Le riprese del terzo capitolo del "magico" thriller" dovrebbero iniziare il 16 aprile in vista di una distribuzione prevista negli ultimi mesi dell'anno, considerando che la Lionsgate prevede otto mesi di produzione. Il sequel era già stato confermato nel maggio 2015 dopo la buona accoglienza riservata ai box office della seconda avventura del gruppo di illusionisti, pur essendo inferiore alle previsioni incassando "solo" 65 milioni di dollari sul mercato statunitense.

La sceneggiatura di Now You See Me 3 verrà scritta da Neil Widener e Gavin James e sul set dovrebbero tornare i protagonisti dei primi due capitoli della storia: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Michael Caine, Lizzy Caplan, Mark Ruffalo, e Morgan Freeman.

Il primo sequel era ambientato un anno dopo gli eventi narrati nel primo film e mostrava I Quattro Cavalieri (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Lizzy Caplan) affrontare un'incredibile avventura portando in tutto il mondo l'illusione a nuove vette di stupore. L'uomo artefice del loro ritorno era Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio della tecnologia che minacciava la vita e la reputazione dei Cavalieri agli occhi del mondo. La loro unica speranza è di mettere in scena una spettacolare esibizione senza precedenti per riabilitare il loro nome e rivelare la mente dietro al complotto.