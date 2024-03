Now You See Me 3, le riprese del sequel con Jesse Eisenberg inizieranno a breve

Sono passati mesi dagli ultimi aggiornamenti su Now You See Me 3, ma adesso pare che sia tutto pronto per le riprese del sequel, che ha subito diversi rinvii e ritardi nel corso della sua pre-produzione.

Parlando con Collider al SXSW Festival, durante la promozione del suo ultimo progetto, Sasquatch Sunset, Jesse Eisenberg ha rivelato che la sceneggiatura del film è stata completata e che prevede di iniziare la produzione nei "prossimi sei mesi". L'attore ha anche sottolineato che il film ha celebra il trionfo dell'intelligenza sulla forza bruta, cosa che molti film di oggi tendono a trascurare.

"Ho letto la sceneggiatura. Spero che venga realizzato nei prossimi sei mesi. Sì, è davvero fantastico", ha detto la star di The Social Network. "Sono anche d'accordo con te. Per me, la cosa che più mi piace, avendo appena letto la sceneggiatura, è che celebra l'intelligenza ed è non violento ma eccitante, ed è così strano vederlo perché sembra così ovvio, perché sembra una cosa comune, ma in realtà è piuttosto insolito avere un franchise come questo, questo film in stile hollywoodiano che è davvero incentrato solo sul lavoro di squadra e sull'intelletto, piuttosto che sulla violenza".

La forza di Now You See Me è nel cast

Parlando del successo del franchise, Eisenberg ha sottolineato come gran parte di questo sia dovuto all'incredibile cast.

"Voglio dire, è una risposta un po' arrogante, ma credo che sia perché hanno assunto grandi attori. Sto includendo me stesso, ma in realtà sto facendo notare che hanno assunto 10 grandi attori, e questo succede quando guardi un film e la trama è complicata, e stai cercando di seguirla, ma al centro ci sono personaggi che sembrano reali sullo schermo, che sembrano divertirsi improvvisando. Questo lo rende molto più divertente. Oggi ci sono molti film di questo tipo, in cui le case cinematografiche si rendono conto che se riuscissero a ingaggiare degli attori davvero bravi per questo genere di film, guidato dalla trama, gli darebbero un'anima e un po' di vita".

Now You See Me 3: Ruben Fleischer sarà il regista del film

Il cast del franhise ha incluso finora nomi come Woody Harrelson, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Isla Fisher, Dave Franco, Lizzy Caplan, Daniel Radcliffe e Michael Caine. Harrelson pare dovrebbe fare ritorno anche nel terzo film.