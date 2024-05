Now You See Me 3: Rosamund Pike avrà un ruolo chiave nel nuovo sequel

Come riportato da Variety, Rosamund Pike si unirà al cast di Now You See Me 3, terzo capitolo del franchise di grande successo della Lionsgate. I dettagli sulla sua parte sono stati tenuti nascosti, ma secondo il comunicato stampa avrà un "ruolo chiave" nel film.

I membri del cast originale Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman dovrebbero tutti riprendere i loro ruoli. Anche Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt sono stati ingaggiati in nuovi ruoli.

Pike si unisce all'ensemble mentre il nuovo film riporterà il pubblico a seguire le avventure dei ladri illusionisti conosciuti come i Quattro Cavalieri e introdurrà una nuova generazione di maghi.

Dove rivedremo Rosamund Pike

La Pike ha recentemente ricevuto il plauso della critica per il suo ruolo in Saltburn di Emerald Fennell, per il quale è stata nominata come miglior attrice in un ruolo non protagonista ai BAFTA Awards e come miglior attrice non protagonista nella stessa categoria ai Golden Globes.

Sarà poi protagonista del thriller psicologico di Babak Anvari Hallow Road e di In the Grey di Guy Ritchie. Dal 2021 interpreta la maga Moiraine Damodred nella serie fantasy di Prime Video La ruota del tempo, la cui terza stagione è prevista per il 2025.

Now You See Me 3, le riprese del sequel con Jesse Eisenberg inizieranno a breve

Chi dirigerà Now You See Me 3?

Il regista di Zombieland e Venom Ruben Fleischer è stato ingaggiato per dirigere il film nel 2022. Lo sceneggiatore di American Hustle Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith e il co-sceneggiatore dell'ultimo prequel di Hunger Games, Mike Lesslie, hanno scritto la sceneggiatura del film.

La produzione è affidata a Bobby Cohen e Alex Kurtzman. Meredith Wieck e Erin Jones-Wesley supervisionano il progetto per la Lionsgate.