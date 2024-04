Now You See Me 3, Ariana Greenblatt entra nel cast del sequel

New entry nel cast di Now You See Me 3, il nuovo sequel del franchise di Lionsgate che ha incassato ben 687 milioni di dollari a livello mondiale. Ariana Greenblatt si aggiunge al nutrito cast principale che vedrà quasi sicuramente il ritorno di Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Mark Ruffalo, con le altre novità rappresentate da Dominic Sessa e Justice Smith.

Love and Monsters: Dylan O'Brien con Ariana Greenblatt in una scena

Terzo film e terzo regista, con Ruben Fleischer che eredita il seggiolino dietro la macchina da presa da Jon M. Chu, dopo l'esordio firmato Louis Leterrier. Al momento non si conoscono ancora i dettagli della trama del film che vedrà la luce non prima del 2025.

Carriera in ascesa

Ariana Greenblatt è una delle giovanissime star di Hollywood in ascesa. A quasi 17 anni ha già accumulato diverse esperienze sullo schermo. Dopo gli esordi su Disney Channel nelle serie tv Liv & Maddie nel ruolo di Raina e Harley in mezzo nei panni di Daphne Diaz, Greenblatt ha debuttato al cinema nel 2017, a soli 10 anni, in Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, al fianco di attrici del calibro di Christine Baranski, Susan Sarandon, Mila Kunis e Christina Applegate e tre anni dopo nel ruolo della giovane Gamora, interpretata in età adulta da Zoe Saldana, in Avengers: Infinity War.

Il 2023 è l'anno della svolta, con la partecipazione al film campione d'incassi di Greta Gerwig, Barbie, nei panni di Sasha, la figlia di Gloria (America Ferrera), e alla serie di Star Wars Ahsoka, nei panni della versione giovane dell'omonima protagonista interpretata da Rosario Dawson. Nel 2024 Ariana Greenblatt sarà al cinema nel nuovo film di Eli Roth, Borderlands, basato sull'omonimo videogioco, al fianco di star come Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black e Jamie Lee Curtis. Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 9 agosto, periodo in cui verrà distribuito anche in Italia grazie a Eagle Pictures.