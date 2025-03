Ben Affleck: "La scena di ballo in The Accountant 2? Peggio di un'acrobazia. Tom Cruise, non sei nessuno!"

In The Accountant 2, Ben Affleck riprende il ruolo del criminale autistico e mago della matematica Christian Wolff, e la sua performance in una scena particolare ha fatto sbellicare dalle risate e scatenato gli applausi della folla del SXSW, dove il sequel è stato presentato in anteprima mondiale.

Chris di solito ha difficoltà con le donne - all'inizio del film ha persino un'esperienza difficile in un evento di speed dating - ma si ritrova sulla pista da ballo di un bar di campagna dopo che una donna inizia a flirtare con lui.

Quando lei lo avvicina per la prima volta al suo stand, dove è affiancato dal fratello Braxton (Jon Bernthal), lui rifiuta, ma dopo aver osservato i movimenti ripetitivi della folla che balla, decide di partecipare. Indossa scarpe da ginnastica ortopediche, in contrasto con gli stivali da cowboy di tutti gli altri, ma riesce a seguire i passi con facilità e a ottenere il numero di telefono della donna.

Ben Affleck non teme la concorrenza nei suoi stunt

The Accountant 2, Ben Affleck e Jon Bernthal in un'immagine del film

"Per me la sfida, ovviamente, sono stati i mesi e mesi di allenamento per quella scena. È stato come eseguire un'acrobazia", ha raccontato l'attore sul palco del Paramount Theater di Austin dopo la prima mondiale del film. "Non ho nulla da invidiare a Tom Cruise". Mentre il pubblico applaudiva alla battuta, Affleck ha aggiunto: "In termini di line dance".

The Accountant 2: Ben Affleck si annoda la cravatta in una scena

Le mosse di Affleck si sono rivelate l'argomento di conversazione preferito da tutti durante il Q&A successivo alla proiezione. Più tardi, mentre il regista Gavin O'Connor chiedeva al pubblico di non pubblicare spoiler online, Affleck ha scherzato: "Per favore, non parlate della mia scena di nudo". "C'era una scena di nudo ma l'abbiamo tagliata, con lui che si esercitava a ballare davanti allo specchio", ha aggiunto O'Connor, prima che Affleck dicesse: "È stata una mia scelta! A me piaceva!".

Il primo film ha fruttato 155 milioni di dollari in tutto il mondo alla Warner Bros. con un budget iniziale di 44 milioni di dollari, ma nonostante il successo, Vanity Fair ha riportato che il sequel è rimasto bloccato nelle sue fasi di sviluppo per ben otto anni, un processo che il regista Gavin O'Connor ha descritto come "brutale. Sembrava un fiore pronto a sbocciare, ma poi si fermava e ricominciava. Era davvero frustrante".