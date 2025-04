I peccatori entusiasma pubblico e critico, ancora primo al box office USA

Prosegue la marcia trionfale de I peccatori al box office USA. Smentite le previsioni della vigilia, l'horror di Ryan Coogler interpretato da Michael B. Jordan segna un grande secondo weekend con un calo degli incassi solo del 6%. 45 milioni incassati da 3.347 sale portano il film a 122,5 milioni di incassi domestici e 161,6 milioni globali a fronte di un budget di 90 milioni. Successo di pubblico e critica per la pellicola che vede due gemelli imprenditori intenti a lottare contro i vampiri in una cittadina del Sud negli anni '30.

Il fascino immortale di Star Wars vede in seconda posizione l'uscita evento di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, nei cinema per celebrare il ventennale della pellicola, che incassa un lauto bottino: 25,2 milioni da 2.775 sale, con una media per sala di 9.081 dollari. Il film ha incassato altri 17 milioni di dollari a livello internazionale nel fine settimana, per un totale di 42 milioni di dollar

Star Wars esce vincitore dal testa a testa con The Accountant 2, sequel dell'action con la star Ben Affleck che debutta in terza posizione con 24,5 milioni di dollari da 3.610 sale e una media per sala di 6.784 dollari. Il film è stato lanciato anche all'estero con 13,7 milioni di dollari da 71 mercati, portando il totale globale a 38,2 milioni di dollari. È un inizio di tutto rispetto per un film d'azione vietato ai minori rivolto a un pubblico adulto, anche se la strada per sebbene il sequel abbia un costo elevato di 80 milioni di dollari, quindi dovrà avere un impatto globale per giustificare il budget.

In discesa Un film Minecraft. Altri 22,7 milioni portano la giocosa pellicola con Jack Black e Jason Momoa a un totale domestico di 380 milioni e a un incasso globale di 816 milioni. La pellicola targata Warner Bros. è attualmente il maggior incasso di Hollywood dell'anno.

Chiude la top 5 un altro horror tratto da un videogame, Until Dawn - Fino all'alba, che debutta con un incasso di 8 milioni da 3.055 sale e segna una media per sala di 2.623 dollari. Come svela la nostra Until Dawn, la recensione: un adattamento che cambia, restando fedele, l'adattamento fedele del survival thriller ultra sanguinoso, e per questo classificato R, diretto da David F. Sandberg, racconta il confronto tra un gruppo di giovani e una presenza inquietante durante una reunion in un rifugio in montagna.